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ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Инфляция продолжает разгоняться

Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка. Автор фото: Антон Новодережкин. Иллюстрация: ТАСС

Регулятор увеличивает ставку уже шестой раз подряд. За семь месяцев этого года показатель вырос с исторически минимальных 4,25% до нынешних 7,5%. Инфляция в России побила рекорд 2016 года.

#ЦЕНТРОБАНК#ИНФЛЯЦИЯ#НОВОСТИ

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку на 0,75 п. п. — до 7,5% годовых, сообщают Ведомости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Регулятор увеличил ставку шестой раз подряд. Таким образом, за семь месяцев этого года, с 19 марта, показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3 п. п. ЦБ дал сигнал о дальнейшем повышении еще в начале сентября. В заявлении говорилось, что следующее решение будет приниматься «на основе фактической и ожидаемой инфляции относительно цели, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Темпы роста потребительских цен в России продолжили ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Так, в августе годовая инфляция составила 6,68%, в сентябре — 7,4%, а к 18 октября, по данным Минэкономразвития достигла 7,78%. Это рекорд с 2016 г.

При этом цель по инфляции в России составляет 4%. На фоне наблюдаемой динамики 12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране по итогам 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Кроме того, сегодня заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила о наличии вероятности, что пик инфляции еще пройден.

Что касается роста экономики, то в начале этой неделе министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что она восстановилась до допандемийного уровня и вышла на траекторию роста. В то же время он отметил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ВВП страны по итогам 2021 г. не превысит 4,2%.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка, напоминает Секрет фирмы. Если показатель снижается, займы становятся более привлекательными, большее число бизнесменов использует их для развития, — но при этом ускоряется инфляция. Повышение ставки делает кредиты менее выгодными, однако помогает стабилизировать экономику и избежать её перегрева. Задача ЦБ — найти баланс между двумя этими крайностями. 

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Автор: Андрей Широков
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