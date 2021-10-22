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Свердловскую область захлестнула волна увольнений сотрудников

Свердловскую область захлестнула волна увольнений сотрудников
Иллюстрация: pixabay.com

Во втором квартале 2021 г. более 80 тысяч жителей региона покинули рабочие места — на четверть больше, чем в 2020-м. Эксперты связывают антирекорд с ростом теневой занятости.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza проанализировала данные о количестве сотрудников, уволенных и принятых на работу крупными и средними предприятиями: первых оказалось на 13 тыс. больше (84,5 тыс. и 71,3 тыс. человек соответственно).

67,4 тыс. человек покинули работу по собственному желанию, 5 940 были уволены по соглашению сторон, 980 — сокращены.

Это максимальные цифры для данного периода с 2013 г., отмечают авторы исследования. Их можно объяснить ростом теневой занятости и серых зарплата также переводом штатных сотрудников в самозанятые с целью оптимизировать налоги.

О рисках, связанных с подобными «манипуляциями», рассказал в интервью DK.RU старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин:

Мы и другие консультанты предупреждали: нельзя увольнять работников и регистрировать их как самозанятых с продолжением фактической работы на бывшего работодателя или аффилированных с ним лиц. Налоговый орган проверяет экономическую обоснованность подобных договорных отношений. Если самозанятый оказывает услуги одной конкретной организации, сразу встает вопрос: не является ли это фактическими трудовыми отношениями? Государство будет держать отношения с самозанятыми на контроле. Поскольку подобные случаи обычно множественны (самозанятым становится не один работник, а, как правило, значительная часть коллектива), общие доначисления по НДФЛ и соцвзносам могут быть значительными. Я бы рекомендовал 10 раз подумать, прежде чем делать что-то подобное, — подчеркнул он.

Ранее DK.RU писал о том, что каждый десятый соискатель сталкивается с дискриминацией при поиске работы. Женщины сталкиваются с дискриминацией чаще, чем мужчины: 61% против 39%.

Автор: Виктория Говорковская
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