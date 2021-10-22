QR-коды в Свердловской области введут на неделю раньше, горожан отправят в самоизоляцию

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, кого отправят на «каникулы», сколько они продлятся, и к чему готовиться ресторанам и торговым центрам.

20 октября Владимир Путин объявил введение «нерабочих дней» в России. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября. Однако президент подчеркнул, что при необходимости их можно продлить и после седьмого числа.

Сегодня вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал на брифинге, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе.

1. Нерабочие дни продлятся с 30 октября до 7 ноября. Колледжи отправятся на каникулы, руководству вузов рекомендуют отправить студентов на удаленку. Каникулы для школьников власти пока не планируют продлевать.

В детских садиках будут работать дежурные группы для детей, родители которых не уйдут на «каникулы».

2. Не вакцинированные и не переболевшие ковидом люди старше 65 лет и больные тяжелыми хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

3. Из-за сложной эпидемиологической ситуации QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали. В государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области они начнут действовать с 25 октября. С 30 октября — в театрах, кинотеатрах, филармонии, салонах красоты, на базах отдыха и в санаториях.

4. Предприятиям общественного питания, торговым центрам и прочим компаниям из сферы услуг, власти рекомендуют ввести вход по QR-кодам либо по бумажным документам, подтверждающим факт вакцинирования, с 30 октября. В дальнейшем власти могут сделать QR-кодирование обязательным.

5. Пациенты, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью, смогут получить QR-код. Для этого надо сдать анализ на антитела и обратиться с ним к врачу. Доктор сможет внести человека в реестр переболевших.

6. В регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима и режима QR-кодирования.

7. Медицинские учреждения с 30 октября по 7 ноября на «каникулы» не уйдут. Будут работать и пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах.

Мы предусмотрим проход к пунктам вакцинации в «ковид-фри зонах» без QR-кодов. Некоторые ТЦ такие маршруты проработали и предложили нам на утверждение», — подчеркнул Павел Креков (цитата пот JustMedia.ru).

8. Фестиваль Ural Music Nidht пройдет в формате «зон, свободных от ковида». Допуск на площадки будет осуществляться по браслетам. Их можно получить, предъявив паспорт и QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом в течение последних шести месяцев.

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Ранее DK.RU опубликовал мнения предпринимателей и представителей бизнес-сообществ о введении новых внеплановых «каникул». Они опасаются, что объявленная нерабочая неделя — первый шаг к новому локдауну.

Напомним, что в начале октября свердловские рестораторы, а вслед за ними и представители фитнес-индустрии попросили Евгения Куйвашева не вводить QR-коды.

Фитнес-сообщество Свердловской области на имя Губернатора направило обращение, в котором мы выражаем свое негодование и несогласие по поводу идеи введения QR-кодов на территории фитнес-клубов. Я не понимаю, почему как ужесточение мер по противодействию распространения ковида, так сразу же крайними становимся мы с общепитом?! Если ужесточать борьбу так абсолютно во всех сферах, в первую очередь в общественном транспорте, где половина не носит масок, а в час пик не протолкнуться, но введение дополнительных мер даже не обсуждается, — написал на своей странице в Facebook глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба.

Очевидно, региональные власти услышали представителей этих рынков: пока общепит и фитнес исключены из списка отраслей, для которых проверка клиентов на наличие QR-кодов обязательна.