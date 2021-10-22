В филиале компании МТС в Свердловской области назначен директора по продажам

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о назначении на должность директора по продажам на массовом рынке филиала компании Марины Новосад.

В круг обязанностей директора по продажам войдут развитие и поддержка продаж продуктов и услуг компании на массовом рынке, в сегментах мобильного, фиксированного бизнеса, а также развитие каналов продаж продуктов экосистемы МТС на массовом рынке.

От нового руководителя мы ждем серьёзных изменений бизнес-процессов, связанных с дальнейшей автоматизацией процессов продаж, увеличения числа дилеров в регионе, повышения удовлетворённости клиентов. Я верю, что профессионализм и опыт Марины в области продаж и обслуживания клиентов позволит МТС укрепить свое лидерство на рынке Свердловской области, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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