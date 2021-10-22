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В филиале компании МТС в Свердловской области назначен директора по продажам

В филиале компании МТС в Свердловской области назначен директора по продажам
Иллюстрация: МТС

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о назначении на должность директора по продажам на массовом рынке филиала компании Марины Новосад.

В круг обязанностей директора по продажам войдут развитие и поддержка продаж продуктов и услуг компании на массовом рынке, в сегментах мобильного, фиксированного бизнеса, а также развитие каналов продаж продуктов экосистемы МТС на массовом рынке.

От нового руководителя мы ждем серьёзных изменений бизнес-процессов, связанных с дальнейшей автоматизацией процессов продаж, увеличения числа дилеров в регионе, повышения удовлетворённости клиентов. Я верю, что профессионализм и опыт Марины в области продаж и обслуживания клиентов позволит МТС укрепить свое лидерство на рынке Свердловской области, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Биография

 
Выпускница Санкт-Петербургской Академии предпринимательства и права Марина Новосад начала работу в МТС в 2012 году с организации и руководства отделом по работе с партнёрами Курганского филиала. Позже возглавляла Центры клиентского сервиса филиалов МТС в Алтайском крае и Татарстане. С апреля 2019 года и до нынешнего назначения Марина Викторовна работала в должности руководителя продаж Спутникового телевидения МТС региона Екатеринбург и Свердловская область.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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