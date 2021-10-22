ГК «Атлас Девелопмент» отметила 15-летие

В юбилейный год ГК «Атлас Девелопмент» стала лауреатом престижной премии Urban Awards — в номинации «Девелопер года». А свой День рождения компания отмечала оригинально и просветительски.

Торжественные мероприятия в честь 15-летнего юбилея ГК «Атлас Девелопмент» прошли 19 октября на площадке Ельцин Центра. Сначала для 300 студентов и старшеклассников Екатеринбурга были организованы бесплатные выступления одних из самых популярных научных спикеров в России. Популяризаторы науки днём прочитали лекции молодежи, а после этого выступили перед гостями юбилейного вечера.

Поздравить компанию и рассказать о жизни в цифровую эпоху, влиянии технологии на человека и появлении искусственного интеллекта прилетел профессор «Сколково» и МГИМО Евгений Черешнев. Его выступление вызвало резонанс среди гостей, которые еще долго обсуждали затронутые темы. По его мнению, человечеству нужно превзойти себя, стать умнее, уйти от сильной зависимости от машин и технологий, в мире которых живет человек сейчас.

Следом за ИТ-специалистом на сцену поднялся летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский. Он рассказал и о подготовке людей к полету в космос, и о том, как живут космонавты на Международной космической станции. По мнению Рязанского, главное в полете в космическое пространство — хорошие взаимоотношения между всеми членами команды.

Гости, коллеги и стратегические партнеры

Мы еще очень молодая, при этом амбициозная и активная компания. На сегодня у нас около 300 тысяч квадратных метров на разной стадии реализации и более 1 млн — на этапе разработки градостроительной концепции. В этом году мы открыли свой первый филиал в городе Сочи, — сказал гостям со сцены генеральный директор ГК Владимир Городенкер.

Амбассадор «Атлас Девелопмент» Анна Городенкер рассказала о том, на что застройщик делает акцент в своей работе:

Именно ценности позволяют объединять амбициозных, любящих свое дело, профессионалов в единое сообщество. Ценности формируют уникальный ДНК, который отличает нас от других застройщиков.

Компанию поздравили представители риелторских агентств, СМИ и других строительных компаний.

В юбилейный год «Атлас девелопмент» стал лауреат премии Urban Awards в номинации «Девелопер года». Это самая престижная номинация премии среди застройщиков.

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