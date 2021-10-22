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В центре Екатеринбурга изымут жилье у жителей пяти аварийных домов. Там построят высотки

В центре Екатеринбурга изымут жилье у жителей пяти аварийных домов. Там построят высотки
Иллюстрация: Яндекс.Панорамы

Новый высотный квартал по ул. Энергостроителей будет строить компания «Брусника». Сейчас там находятся двухэтажные дома, построенные на рубеже 1940-1950-х годов.

#СТРОЙКА#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга постановила изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 6768 кв. м по ул. Энергостроителей, расположенный между ул. Челюскинцев и городским прудом. Под изъятие попадают дома по ул. Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 8а и 10 и жилые помещения в них, говорится в документе. Все эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу. 

Если собственники квартир в перечисленных домах не предоставят подписанное соглашение, мэрия вправе обратиться в суд с иском о принудительном изъятии жилого помещения и земельного участка. Гражданам, проживающих в этих домах, должны предоставить благоустроенное жилье в соответствии с договором о развитии застроенной территории. 

Строить новое жилье в этом квартале будет компания «Брусника».

Напомним, что Свердловская область должна получить 8 млрд руб. от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья.

Мы уже подали заявку в Фонд на досрочное финансирование программы расселения аварийных домов на 2022-2023 гг. Инициатива была поддержана. А это значит, что уже в этом году мы начнем переселение еще почти 2 тыс. человек, заменим 32 тыс. кв. м аварийного жилья, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее DK.RU опубликовал мнения экспертов о перспективах рынка жилья в Екатеринбурге, в частности, о том, стоит ли покупателям рассчитывать на снижение стоимости квадратных метров.    

Так, Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала, генеральный директор компании «Астон.Екатеринбург», считает, что предпосылок к этому нет.

Наш рынок может стагнировать несколько месяцев или недель, но притормозить маховик, который разогнался, будет чрезвычайно сложно. Если не появится трагичный и большой «черный лебедь», — подчеркивает он.

 
Автор: Мария Смирнова
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