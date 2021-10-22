«Займемся этим». Путин высказался в поддержку пересмотра закона об «иноагентах»

Президент признал, что закон требует доработки. При этом он отметил, что в России нет массовой записи граждан в «иноагенты», несмотря на то что, в списке Минюста уже почти сотня СМИ и журналистов.

В рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» 21 октября президент России Владимир Путин высказался в поддержку пересмотра критериев закона об «иноагентах», сообщает ЕАН.

Вопрос о спорности формулировок президенту задал главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов. Путин в ответ заявил, что в России нет массовой записи граждан в «иноагенты». По его словам, «опасность этого сильно преувеличена», однако закон требует доработки:

Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об «иноагентах», надо его совершенствовать, займемся этим.

Присваивать статус «иноагента» для СМИ Минюст начал в 2017 г. На текущий момент в списке 88 позиций — 32 юридических и 56 физических лиц. Последними в нем оказались «Росбалт»* и Republic* — их включили на прошлой неделе, сообщал DK.RU.

В сентябре Альянс независимых региональных издателей (АНРИ), в который входят 52 региональных издательских домов и сетевых СМИ, направил президенту Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину заявление по поводу закона об «иноагентах». «Практика применения закона об «иноагентах» наносит существенный вред общественной атмосфере, угрожает бизнесу и противоречит принципам права. Исходя из интересов общества, его следует отменить или тщательно переработать, приведя в соответствие с конституционными и правовыми нормами», — говорится в документе.

В рамках клуба «Валдай» Путин также высказал мнение о том, что «существующая модель капитализма — а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя».

* — издания, официально включенные в реестр СМИ, выполняющих функцию «иноагента»