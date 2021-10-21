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Строительство музея по проекту Нормана Фостера, который хотела возвести РМК, откладывается

экспонат коллекции Игоря Алтушкина
экспонат коллекции Игоря Алтушкина. Иллюстрация: архив DK.RU

Русская медная компания (РМК) намеревалась возвести музей оружия рядом со своей штаб-квартирой на ул. Горького. Но работы временно запретили: на участки нашли исторические ценности.

#ГОРОД#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, археологическое обследование участка в квартале улиц Гоголя — Карла Маркса — Горького выполнялось по заказу строительной корпорации «Даймонд Билдинг» (99,75% принадлежит АО «РМК», 0,25% — ООО «РМК — Недвижимость). В августе «Даймонд Билдинг» занималась межеванием этой территории — для последующего строительства музея. 

Сейчас работы приостановлены. Эксперты обнаружили на участке 190 объектов археологического наследия: фрагменты посуды, металлических и костяных изделий. Большая часть предметов датируется второй половиной XVIII-XIX вв.

[В связи с историческими находками считаем] целесообразным принять решение о невозможности (отрицательное заключение) проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в пределах границ выявленного объекта археологического наследия. Культурный слой в пределах улиц Горького – Карла Маркса – Гоголя. Также необходимо разработать проект мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия или разработать план проведения спасательных археологических работ, — указано в результатах экспертизы.

Историки проведут дополнительные исследования территории, изымут археологические находки, после чего культурный слой могут исключит из реестра выявленных объектов, тогда на нем можно будет строить музей.

Напомним, о планах металлургической компании построить рядом со своей штаб-квартирой музей оружия DK.RU сообщал в конце лета 2021-го. Проект здания разрабатывало британское архитектурное бюро Нормана Фостера (Foster+Partners) — эта же компания создала проект штаб-квартиры РМК. 

Читайте на DK.RU: Изнанка штаб-квартиры РМК за ₽12 млрд: Что внутри первого в России объекта Нормана Фостера

Музей планировали открыть к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году и сделать общедоступным. Предполагалось передать в экспозицию часть коллекции  главы РМК Игоря Алтушкина — в том числе такие артефакты, как  набор охотника за вампирами и кольцо-револьвер.

Как рассказывал DK.RU, Игорь Алтушкин собирает оружие с 2000 г. Его коллекция экспонируется в музее при спортивно-патриотическом клубе «Архангел Михаил». Обычные посетители могут попасть в него только во время проведения соревнований.

Автор: Инна Вейн
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