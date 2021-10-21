Еще один участок набережной Исети хотят благоустроить к 2023 г. Автор идеи — Антон Баков

Бизнесмен Антон Баков предложил в районе Бебелевского моста сделать многоярусную набережную с торговыми точками и мастерскими для художников. Он назвал проект «Верх-Исетская слобода».

Свой проект благоустройства набережной Исети Антон Баков представил на Совете неравнодушных в «Синара-Центре». Как рассказал предприниматель, в основе его идеи лежит опыт европейских городов, где вдоль береговой линии расположены различные точки активности.

Ниже моста на Бебеля есть пространство с канавой и промышленными постройками, пригодное для благоустройства. Это береговая полоса шириной 20 метров. Там можно обустроить многоярусную набережную, закрыв заводские пейзажи и создав хорошую городскую среду, — пояснил Антон Баков (цитата по 66.RU). — Здесь можно разместить нежилые здания: сувенирные лавки, бары, семейные рестораны. Часть пространства можно отдать художникам и творческим мастерским.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже пообещал, что идею включат в дорожную карту подготовки к юбилею города.

Отметим, ранее этот участок набережной уже попадал во внимание урбанистов. Как рассказывал DK.RU, в 2017 г. компания «Астра-Девелопмент», которая ведет застройку берега Верх-Исетского пруда, по согласованию с мэрией финансировала конкурс по разработке концепции этого участка набережной. Победил тогда вариант группы разработчиков под названием «Проект Река», концепция была одобрена Градсоветом, но так и осталась на бумаге.

Последние месяцы регулярно появляются новые проекты преобразования берегов Исети. Это связано с идей Алексея Орлова: мэр предложил создать единую вело-пешеходную набережную, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска, рассказывал DK.RU. Проекты предполагают широкое обсуждение с общественностью.

В начале октября на форуме 100+ Technobuild представили концепции переобустройства набережной Городского пруда, которые вышли в финал конкурса, объявленного в июне Алексеем Орловым.

Читайте подробнее на DK.RU. В Екатеринбурге презентовали концепции благоустройства набережной Городского пруда

Несколько дней назад администрация города запустила новый конкурс совместо с «Гильдией строителей Урала»: участникам предстоит разработать проекты благоустройства набережной в районе ЦПКиО. Как сообщал DK.RU, победитель конкурса получит 2,6 млн руб., шестеро финалистов — по 500 тыс. руб. Однако не факт, что концепцию победителей примут к реализации.

Напомним, что в 2019 г. реконструкции подвергся участок набережной от улицы Малышева до Куйбышева. Там создали единую прогулочную зону, потратив на это 130 млн руб. Объект стал самым дорогим в истории Екатеринбурга, но практически сразу после ввода в строй он начал разрушаться. В июне 2021 г. корреспондент DK.RU Анна Хлебникова прогулялась по набережной вместе с Ильей Сотониным, основателем управляющей компании «Лига ЖКХ», чтобы посмотреть, как спустя два года живет отремонтированный участок.

Не нужно думать о территории вдоль реки как о месте, где люди гуляют только в выходные. Нужно сделать так, чтобы жители пользовались ею каждый день. Для этого необходимо обеспечить пешеходную, велосипедную, самокатную логистику, — уверен Илья. И добавил, что все проблемы сегодняшней набережной — от бедности: — У комитетов по благоустройству ограниченные бюджеты. И даже если какой-нибудь застройщик хочет сделать классное пространство, поставить современное оборудование на городской территории, он должен будет передать это городу, и комитет по благоустройству скажет: «Мы не возьмем, потому что тут дорогие фонари, а мы можем позволить себе обслуживать только самые дешевые». Новые пространства требуют, чтобы за их эксплуатацией следили профессиональные команды, а не районные комитеты благоустройства.

Подробнее прочитать об этой прогулке можно здесь:

«Все проблемы — от бедности». Как живет и разрушается самый дорогой объект Екатеринбурга