«К этому не причастны». Суд выбирает меру пресечения для фигурантов «алкогольного» дела

В незаконном сбыте спиртосодержащей продукции, употребление которой привело к массовой смерти, обвиняют Надира Мамедова и Армена Аветисяна. Их заключили под стражу на два месяца.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 21 октября избрал меру пресечения для фигурантов уголовного дела об отравлении людей суррогатным алкоголем — Надира Мамедова и Армена Аветисяна.

По версии следствия, обвиняемые торговали на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге жидкостью с примесью метилового спирта. Из-за употребления «паленки» в регионе скончались 18 человек.

Мужчины вину отрицают.

Раньше я действительно занимался этим, однако к нынешнему происшествию не имею отношения, — заявил суду Надир Мамедов.

По словам обвиняемого, его задержали на основании показаний свидетелей, которые приобретали товар несколько месяцев назад.

Но я закрыл павильон в сентябре, — сообщил Мамедов и добавил: — Мне жалко людей, но я не виноват. Я готов помогать, искать.

Обвинение ходатайствало о заключении Мамедова под стражу, аргументируя тем, что коммерсант может скрыться от уголовного преследования, тем более ранее он проживал за границей. Суд ходатайство поддержал и решил арестовать обвиняемого до 15 декабря 2021 г.

На такой же срок арестовали Армена Аветисяна.

Напомним, о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем DK.RU сообщал несколько дней назад. Сначала речь шла о 18 смертях: в Екатеринбурге от «паленки» умерли 16 человек, еще по одному — в Ревде и Нижнем Тагиле. Позднее число погибших выросло до 25. Как заявил региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, еще четыре смерти зафиксировали в Екатеринбурге, три — в Белоярском районе.

По итогам следственных мероприятий представители правоохранительных органов задержали еще двоих мужчин: их подозревают в сбыте некачественного алкоголя коммерсантам с рынка «Ботанический».

Также уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность) завели на участкового отдела полиции №12 Екатеринбурга — в его ведении находится рынок «Ботанический». Сейчас в отношении участкового проводится служебная проверка.

Если причастность должностного лица к ненадлежащему исполнению своих служебных обязанностей подтвердится, со стороны регионального главка МВД последуют соответствующие меры реагирования, как в отношении подозреваемого, так и в отношении его руководителей. При установлении вины участкового его уволят из органов внутренних дел и привлекут к предусмотренной законодательством ответственности, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых и добавил, что по данной статье подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

В связи с просшествием прокуратура потребовала от полиции проверить все городские рынки на предмет реализации контрафактного алкоголя.