Кредиторам «Нейвы» начинают выплачивать долги банка. Первый транш — более 1,5 млрд руб.

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет расчеты с кредиторами первой очереди банка «Нейва», у которого отозвали лицензию весной 2021 г. Первые выплаты сделают уже в конце октября.

Выплаты первого транша начнутся 28 октября 2021 года и завершатся через три месяца — 28 января 2022 года, сообщает пресс-служба АСВ.

За счет сформированной имущественной массы на расчеты с кредиторами первой очереди банка будет направлено 1,58 млрд руб., что составит 31,02% суммы установленных требований, — добавили в пресс-службе госкорпорации.

Согласно данным АСВ, в списке 894 кредитора первой очереди. Их общая сумма требований — 5,1 млрд руб. Всего ликвидатору предъявили требования 1873 заявителя на общую сумму 8,873 тыс. руб. На 18 октября 2021 г. в Реестр требований включены 1764 кредитора с общей суммой заявленных требований более 8,382 тыс. руб.

О выплатах следующих траншей ликвидатор объявит дополнительно, — прокомментировали корреспонденту DK.RU в пресс-службе АСВ.

Как ранее рассказывал DK.RU, банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля.

Банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Собственники банка не стали оспаривать требования регулятора. 17 июня Арбитражный суд Свердловской области ликвидировал банк «Нейва» по требованию Центробанка, сообщал DK.RU.