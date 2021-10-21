Профессор РГГУ «подарил» квартиру и дачу телефонным мошенникам. Как работает эта схема

Профессор РГГУ, 76-летний доктор философских наук Игорь Яковенко с августа по октябрь общался с телефонными мошенниками думая, что помогает полиции ловить банду мошенников. Все это время ему строго запрещалось рассказывать о звонках близким, так как это якобы могло «сорвать спецоперацию». В ходе этой операции Яковенко переписал недвижимость на другого человека. Через некоторое время покупатель квартиры попросил профессора и его несовершеннолетнего ребенка освободить жилплощадь. Заявление в полицию и прокуратуру профессор написал лишь 14 октября.

Договор о купле-продаже Яковенко подписал после разговора по телефону с лицами, которые представились работниками Центробанка, сообщает РБК со ссылкой на председателя московской коллегии адвокатов «Единство» Сергея Худякова:

Пожилому профессору после ковида позвонили якобы из Центробанка РФ, сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но они ситуацию контролируют. И для того, чтобы всех мошенников вывести на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счет, — уточнил юрист. — Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет, для того чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи.

Так Яковенко, поверив звонившим, подписал документы о продаже квартиры и дачи. Деньги, вырученные за продажу, предлагалось передать лицам в автомобиле. Ученого заверили, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о риелторах-мошенниках.

После этого появился покупатель квартиры, который заявил, что ученый с несовершеннолетним ребенком должны выехать. «Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», — рассказал профессор на своей страничке в социальной сети:

Из-за телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин. Каждый девятый респондент лишился денег или имущества, а каждый 20-й попадался на уловки мошенников более одного раза. Аналитики отмечают, что чаще всего с подобным видом обмана сталкиваются лица старше 45 лет.