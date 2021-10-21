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Счастье в балансе, но как его достичь? Лабковский — про любовь к себе и принятие всего

Счастье в балансе, но как его достичь? Лабковский — про любовь к себе и принятие всего
Иллюстрация: pixabay.com

«Нас с рождения приучили к тому, что мы должны что-то из себя представлять. Нам нравятся лишь некоторые черты внешности и характера, что в себе, что в других. Но детей важно принимать безусловно».

#ЛАЙФХАКИ

Психолог Михаил Лабковский пишет в своем блоге:

Про любовь к себе

— Самое сложное — любить себя ни за что. Потому что нас с рождения приучили к тому, что мы должны что-то из себя представлять. И даже наши родители, когда мы были маленькие, старались закрепить наши успехи: какой ты молодец, как ты это хорошо делаешь.

Потом и дети начинают хвастаться: мама, посмотри, как здорово у меня получается, вот как я умею. А потом школа, оценки… А если вдруг что-то не получилось: «Если ты плохо учишься, то дворником потом будешь работать», «Ты ведешь себя как полный дебил, из тебя ничего путного не вырастет».⠀⠀

Но если в жизни можно добиться каких-то успехов, то внешность — это та история, когда «что выросло — то выросло». Я называю «расчлененкой» ситуацию, когда люди начинают делить себя на отдельные части и думать примерно так: «Вот эта, левая, грудь красивая, а правая вообще ни к черту», «Характер — отвратительный, но я еще молодая», «Страшненькая она у нас, конечно, но умница».⠀⠀

И эта оценочная система, существующая в обществе, формирует у человека мысль о том, что, если он хочет себя любить, ему надо хоть как-то доказать, что он этого достоин. То есть он должен что-то из себя представлять, чтобы было, за что его уважать. Ну и, соответственно, любить. Потому что любовь и уважение — это неразрывные понятия.

Очень трудно встретить человека, который полностью принимает себя таким, какой он есть. Это и есть безусловная любовь. В основном все мы устроены таким образом, что определенные части себя и черты характера нам нравятся, а что-то не нравится. И так же мы относимся к другим людям, включая собственных детей. А любить своих детей вы должны безусловно. И принимать такими, какие есть.

Про счастье

Что такое счастье?⠀

— Дофамин, который вознаграждает вас за активность, ходьбу, движения, учебу, интерес к новому.⠀

— Окситоцин, который дает вам чувство любви и поддержки, когда вы обнимаете близких, гладите котика, участвуете в какой-то общественной деятельности в кругу единомышленников.⠀

— Серотонин, который регулирует ваше настроение и общий фон, если вы достаточно спите и у вас все нормально с образом жизни; он же дает ощущение социальной значимости.⠀

Это я к тому, что дело не в достижениях и не в деньгах. Не в наличии или отсутствии мужа и детей. Не в красоте, не в сантиметрах и килограммах. Не в банковских счетах.⠀

Счастье только в балансе.

Когда вам интересно работать и вас хвалят. Когда вас окружают близкие люди. Когда вы с вниманием относитесь к своему телу.

Ранее на DK.RU: Психология абьюза: жертва не виновата, но все же — Михаил Лабковский

Автор: Александра Клименко
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