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Депутат Госдумы требует отменить Ночь музыки после слов Голиковой

Депутат Госдумы требует отменить Ночь музыки после слов Голиковой
Иллюстрация: pixabay.com

«Через соцсети призываю региональные власти, Роспотребнадзор, в конце концов прокуратуру вмешаться. Официальные письма уйдут следом», — заявил Андрей Альшевских.

#НОВОСТИ

Андрей Альшевских, депутат Госдумы от Свердловской области, призвал власти, прокуратуру и Роспотребнадзор отменить Ночь музыки в Екатеринбурге. Он считает, что это стоит сделать после заявления Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ, о критической ситуации с распространением коронавируса в стране и регионе.

Медицина «захлебывается», врачи валятся с ног от усталости. Напрашивается прямой вывод – отменять ближайшие массовые мероприятия. Одно из таких – «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Друзья, считаю, надо с ним повременить. Поэтому через соцсети призываю региональные власти, Роспотребнадзор, в конце концов прокуратуру вмешаться. Официальные письма уйдут следом, — написал депутат на своей странице в Facebook.

В пресс-службе Ночи музыки, которая должна состояться 22 октября, комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, изначально музыкальный фестиваль должен был пройти 25 июня, но его перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает JustMedia.ru.

DK.RU писал ранее, что Ural Music Night станет первым COVID-free мероприятием в городе, пускать туда планируют только привитых горожан и гостей города.

Несколькими часами ранее Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, при этом местные власти могут менять сроки и при необходимости продлять «карантин».

Автор: Александра Клименко
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