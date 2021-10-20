В Екатеринбурге состоялся XIII Уральский форум по недвижимости

Организатором мероприятия стала Уральская палата недвижимости. Поддержку оказало правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Российская гильдия риэлторов.

Форум стал самым масштабным за всю историю проведения. Первые три дня прошли на площадке международного форума — выставки 100+ TechnoBuild, в четырех залах с 10:00 до 18:00, в четвертый день организаторы провели мастер-классы, экскурсию в офис Уральской палаты недвижимости, бизнес-тур по коттеджным поселкам.

В XIII Уральском форуме по недвижимости приняло участие около 1500 участников, среди делегатов — специалисты рынка из разных городов РФ и ближнего зарубежья. Выступили более 150 спикеров, в том числе именитые бизнес-тренеры, представители органов власти, нотариата, банковского сообщества и страховых компаний, руководители агентств недвижимости из многих городов РФ.

В пленарном заседании приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, начальник Уральского управления ЦБ РФ Рустем Марданов, президент АСРО «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, ректор УрГЭУ Яков Силин, вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин, президент РГР Игорь Горский, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования ПАО Сбербанк, президент УПН Илона Соболева. Участники обсудили развитие рынка недвижимости в постковидный период, миссии госструктур и профобъединений, реализации национального проекта «Жилье и городская среда», стратегического проекта «Екатеринбург-центр деловых услуг», разработке предложений по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области

В целом эксперты отметили снижение темпа роста рынка — количества сделок и повышения цен на жилье. И предположили, что стабилизация будет присуща новому рыночному периоду.

На форуме обсуждались вопросы безопасности сделок с недвижимостью, проверки объектов и собственников на наличие скрытых угроз, развитие программных продуктов и сервисов, которые снижают риски и повышают удобство совершения операций. В их числе сервис электронной регистрации прав и перехода прав, сервисы банков по проведению ипотечных сделок, а также инструменты, которыми пользуются нотариусы при удостоверении договоров купли-продажи и др.

В формате открытой дискуссии на форуме обсуждались причины роста цен на недвижимость 2020 года с одновременным ростом спроса, и следствия этих явлений в виде сокращения объема предложения объектов, ценовых диспропорций.

Несколько блоков программы были посвящены сопровождению сделок и ситуации на рынке загородной, коммерческой, элитной жилой недвижимости. Пандемия оказала влияние на все сегменты рынка, на загородном рынке это выразилось ростом покупательского спроса земельных участков и строительства домов, как следствие — ростом цен на строительные материалы, на рынке коммерческой недвижимости в связи с переходом торговли на работу в онлайн с ростом потребности в современных технологичных складах наблюдается дефицит таких помещений в Екатеринбурге. Участники форума познакомились с несколькими рыночными предложениям в сегменте загородки, особенностями совершения сделок с дорогой недвижимостью.

Одна из секций была посвящена проведению межрегиональных сделок. Сегодня это направление динамично развивается, в том числе благодаря вышеперечисленным инструментам по проведению электронной регистрации, возможности сдать документы на регистрацию сделки в другом регионе по экстерриториальному принципу работы Росреестра. Эксперты из разных городов РФ поделились здесь своим опытом совершения межрегиональных сделок.

В целом деловая программа секций форума состояла из более чем 30 секций и была заполнена обучающим и познавательным контентом как для профессионалов рынка, так и для граждан, интересующихся вопросами проведения, оформления сделок с недвижимостью. В рамках мероприятия работали открытые залы, где освещались популярные темы налогообложения, юриспруденции, ипотеки, развития городского пространства Екатеринбурга и др.

В рамках форума подписаны соглашения о сотрудничестве между УПН и Московским кредитным банком, УПН и Росгосстрахом, УПН и Росфинмониторингом, УПН и банком Открытие.

Кроме этого на форуме прошла выставка партнеров ассоциации УПН, где были представлены новые ипотечные и страховые продукты, строительные, аукционные компании, сервисы рынка недвижимости.

Генеральным партнером XIII Уральского форума выступил Сбербанк, титульным — ВТБ. Также в качестве партнеров форум поддержали: УБРиР, Национальная Фабрика Ипотеки, Контур Реестро, ВСК, Абсолют Страхование, Росгосстрах, АТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, АК Барс банк, МКБ, Абсолют банк, Росбанк Дом, корпорация Атомстройкомплекс, компании Брусника, Совушки, 7 Прудов, Торги-ру, Apex Capital Partners, Акоммерс, Фортис, Авангард, ГК Содействие, КБ на Белинского, Музей истории Екатеринбурга и другие.