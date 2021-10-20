На Широкореченском полигоне приступили к уничтожению свалки

Работы на полигоне, закрытом еще в 2016 г., начались. Завершить работы планируется уже через год, что намного быстрее ранее намеченных дат.

В Екатеринбурге рекультивируют крупнейшую свалку. На Широкореченском полигоне, закрытом еще в 2016 г., подрядчик начал работы, до этого момента ждали, чтобы завершился процесс биологического разложения отходов.

В середине июля 2021 г. на полигоне началась подготовка к рекультивации. Заместитель генерального директора красноярской компании «Геосинтетика» (ГЕОС) Роман Крутов рассказал, что процесс будет проходить в несколько этапов.

﻿﻿﻿﻿﻿В настоящее время идет формирование «тела» полигона — с помощью техники возводится своего рода зиккурат — многоступенчатая пирамида с пологой вершиной. Ее высота составит 45 м. Всего подрядчику необходимо переработать 6 млн кубометров ТБО, смешав эти массы с землей.

На полигоне работает около 20 единиц стройтехники, уже сформирована задняя и передняя части полигона, закончена часть плато. Для этого переместили около 200 тыс. кубометров отходов.

После этого «тело» накроют защитным экраном, это будет «слоеный пирог» из песка, бентонитовых матов, которые задержат проникновение осадков, вновь песка, суглинка и плодородного слоя. Затем на грунте высадят траву. Возможно, на «зиккурате» появятся деревья со специальной корневой системой, которые не будут повреждать почву.

Для отвода биологического газа подрядчик смонтирует скважину. Рекультивацию планировалось завершить к 2024 г., но зеленый «зиккурат» может быть сдан уже в августе-сентябре 2022 г.

Полигон был закрыт в 2015 году, то есть в течение шести лет биологический этап ТБО закончился. Поэтому полигон достаточно сухой. Также у нас нет проблем с грунтовыми водами — полигон не обводнен, — рассказал Роман Крутов.

Напомним, в регионе идет подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса с полигоном под Екатеринбургом с условным названием «Екатеринбург-Юг».

Ранее DK.RU писал об идее бизнесмена Андрея Сазонова о смешивании разных пластиковых отходов, для изготовления новых изделий, которые можно продавать в России и США.

Напомним, также стало известно, что Свердловские ученые получат федеральные деньги на борьбу с парниковыми газами.