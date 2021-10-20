Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.10
71,05
82,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Широкореченском полигоне приступили к уничтожению свалки

На Широкореченском полигоне приступили к уничтожению свалки
Иллюстрация: pixabay.com

Работы на полигоне, закрытом еще в 2016 г., начались. Завершить работы планируется уже через год, что намного быстрее ранее намеченных дат.

#ГОРОД#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге рекультивируют крупнейшую свалку. На Широкореченском полигоне, закрытом еще в 2016 г., подрядчик начал работы, до этого момента ждали, чтобы завершился процесс биологического разложения отходов.

В середине июля 2021 г. на полигоне началась подготовка к рекультивации. Заместитель генерального директора красноярской компании «Геосинтетика» (ГЕОС) Роман Крутов рассказал, что процесс будет проходить в несколько этапов.

﻿﻿﻿﻿﻿В настоящее время идет формирование «тела» полигона — с помощью техники возводится своего рода зиккурат — многоступенчатая пирамида с пологой вершиной. Ее высота составит 45 м. Всего подрядчику необходимо переработать 6 млн кубометров ТБО, смешав эти массы с землей.

На полигоне работает около 20 единиц стройтехники, уже сформирована задняя и передняя части полигона, закончена часть плато. Для этого переместили около 200 тыс. кубометров отходов.

После этого «тело» накроют защитным экраном, это будет «слоеный пирог» из песка, бентонитовых матов, которые задержат проникновение осадков, вновь песка, суглинка и плодородного слоя. Затем на грунте высадят траву. Возможно, на «зиккурате» появятся деревья со специальной корневой системой, которые не будут повреждать почву.

Для отвода биологического газа подрядчик смонтирует скважину. Рекультивацию планировалось завершить к 2024 г., но зеленый «зиккурат» может быть сдан уже в августе-сентябре 2022 г.

Полигон был закрыт в 2015 году, то есть в течение шести лет биологический этап ТБО закончился. Поэтому полигон достаточно сухой. Также у нас нет проблем с грунтовыми водами — полигон не обводнен, — рассказал Роман Крутов.

Напомним, в регионе идет подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса с полигоном под Екатеринбургом с условным названием «Екатеринбург-Юг».

Ранее DK.RU писал об идее бизнесмена Андрея Сазонова о смешивании разных пластиковых отходов, для изготовления новых изделий, которые можно продавать в России и США.

Напомним, также стало известно, что Свердловские ученые получат федеральные деньги на борьбу с парниковыми газами.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Отходит от локдауна. Рынок аренды офисов в Екатеринбурге восстановился на 95%Отходит от локдауна. Рынок аренды офисов в Екатеринбурге восстановился на 95%
  • «Сдавая квартиру, собственники не зарабатывают, а лишь делают вид, что зарабатывают»«Сдавая квартиру, собственники не зарабатывают, а лишь делают вид, что зарабатывают»
  • Путин поздравляет: российская команда выиграла международный турнир по Dota 2 и $18,2 млнПутин поздравляет: российская команда выиграла международный турнир по Dota 2 и $18,2 млн
  • «Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск»«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.