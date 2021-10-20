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Минкульт России одобрил съемки фильма про поэта из Екатеринбурга

Борис Рыжий
Борис Рыжий. Иллюстрация: stihi.ru

В городе будут снимать художественный фильм о Борисе Рыжем. Режиссер Семен Серзин, снявший «Человека из Подольска», уверен, что Рыжий был «поразительным русским поэтом».

#ГОРОД#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Режиссер «Человека из Подольска» Семен Серзин снимет художественный фильм о знаменитом екатеринбургском поэте Борисе Рыжем. Картину поддержал экспертный совет при Министерстве культуры России на питчингах игровых проектов, производством займется компания Hype Film («Спутник», «Лето» и «Петровы в гриппе»).

Съемки пройдут в Екатеринбурге, в фильме зрителям расскажут о том, как Рыжему пришлось устроиться на «нормальную работу» по просьбе жены, как он получил «Антибукера», о неприятии его таланта в Екатеринбурге и испытании славой.

По словам Семена Серзина, Борис Рыжий — «поразительный русский поэт», одна из тех личностей, которые мощно отражают свою эпоху. Подробностей проекта пока нет.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, как в городе планируют увековечить память Владислава Крапивина. Именем детского писателя назовут одну из улиц города, также рассматривают вариант размещения цитат из его произведений на улицах города и выпуска мерча, за который готовы взяться в Музее истории Екатеринбурга.

Автор: Александра Клименко
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