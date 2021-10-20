Как «Игра в кальмара» влияет на бизнесменов: «Задумался и отложил заявление в полицию»

«Не нужно превращать чужую жизнь в ад». Известный инвестор рассказал, к каким выводам пришел после просмотра нашумевшего сериала Netfliх.

Сергей Васильев, основатель инвестиционной группы «Русские фонды», на своей странице в Facebook рассказал о том, какое впечатление произвел на него нашумевший сериал Netfliх «Игра в кальмара»:

— Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» оказался столь популярным, потому что, при всей неправдоподобности сюжета, он выглядит очень правдивым.

На недалеком острове некто устраивает состязание/игру для тех, кто попал в сложное финансовое положение. Кто-то задолжал кредиторам, кто-то стал должен банкам, кто-то запутался в делах. Безвыходность их жизни толкает на то, чтобы попробовать шанс заработать много денег, чтобы выпутаться из долгов. Только они сами не знают, что играть их заставят на жизнь и смерть. Чтобы ты заработал, тебе нужно, чтобы убили, реально убили, других.

Уже после первой игры из 456 человек живыми останутся 221.

Дальше еще жестче. От игры к игре участники будут вынуждены продвигаться вперед по чужим трупам. В общем, ад.

Не буду пересказывать сюжет, но сериал реально держит внимание и заставляет думать.

Так получилось, что в эти дни передо мной нарушила обязательство одна компания, нарушила сильно. Взяли деньги и ничего не выполнили, просрочив все возможные и невозможные сроки.

Я постоянно звонил и писал в вотсап ее руководителю, с предупреждениями о том, что начну судебные разборки или даже привлеку полицию, если все будет продолжаться в том же духе. Их руководитель все время мне что-то обещал, как-то оправдывался, но было видно, что он юлит и что-то постоянно выкручивает.

В общем нервотрепка нарастала, так как и деньги не малые, и проект для меня важный. И вот когда я уже от злости почти сел писать заявления в полицию… мы стали смотреть этот сериал.

И где-то после третьей серии я задумался… и отложил заявление в полицию в сторону.

Не нужно превращать чужую жизнь в ад…

В комментариях к посту — как благодарности за тему к размышлению и сериал к просмотру, так и сомнения на тему того, жизнь скольки людей и компаний превратит в ад контора, на которую было решено не писать заявление в полицию:

«Это же не вы превращаете их жизнь в ад, а они сами» — «Так и в фильме. Они же сами идут по чужим трупам» — «Каждый сам кузнец своего несчастья».

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