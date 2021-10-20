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Роспотренадзор: вредных примесей в городском воздухе нет

Роспотренадзор: вредных примесей в городском воздухе нет
Иллюстрация: скриншот видео Youtube

В пробах, взятых по шести адресам в городе и на ЕКАде, эксперты не нашли вредных для здоровья примесей. Очаги тления в Солнечном продолжают заливать водой.

#ГОРОД#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Управление Роспотребнадзора после очередной проверки состояния воздуха в Екатеринбурге сообщило, что вредных примесей в городском воздухе не обнаружено.

Пробы для анализа были взяты по адресам:

  • ул. Счастливая, 6, 
  • ул. Мичурина, 98,
  • ул. Родонитовая, 21,
  • ул. Репина, 101,
  • ул. Михеева, 2,
  • на ЕКАДе.

Во взятом для проверки воздухе не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Отбор проб и исследования продолжаются, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает контролировать ситуацию.

Напомним, сильный запах гари в воздухе горожане ощущают уже не первый день. Торфяники в Солнечном тушат с прошлой недели, 16 октября МЧС заявило, что, вероятно, тлеть они стали из-за поджога.

Если тление торфяников на юге города не удастся полностью потушить в ближайшие дни, дым продолжит распространяться по всему Екатеринбургу еще пару недель — пока не придут сильные осадки, прогнозирует главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Напомним, санитарные врачи советуют в случае задымления избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

Ранее DK.RU писал о том, что в регионе было решено тушить торфяники, хотя в первые дни после появления в воздухе дымки, предполагалось, что тление исчезнет само.

На сегодня определены шесть основных очагов пожара, которые с помощью бульдозерной техники поделены на сектора. В результате образованы ландшафтные «чаши», которые заливаются водой до очагов тления. 

Автор: Александра Клименко
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