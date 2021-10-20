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Программа комплексного развития территорий — вновь тема №1. Власти готовят список адресов

Программа комплексного развития территорий — вновь тема №1. Власти готовят список адресов
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Уже в ноябре горожанам сообщат, какие дома в городе станут первыми участниками программы. Пока известно лишь о том, что это будут «три дома в одном районе, каждый площадью примерно в 5-6 га».

#ГОРОД#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В ноябре в Екатеринбурге назовут первые площадки комплексного развития территорий. Источник ЕАН в областном правительстве сообщил, что это будут «три дома в одном районе, каждый площадью примерно в 5-6 га».

«Вся процедура будет идти в полном соответствии с законодательством», — подчеркнул чиновник.

Также источник отметил, что в участии в проектах КРТ в городе заинтересованы многие застройщики.

Нельзя сказать, что есть какие-то особые крупные интересанты, которые двигают, лоббируют эту тему. Это действительно интересно многим. Кстати, и многим горожанам тоже, люди звонят, интересуются, попадет ли их морально устаревшее жилье в программу комплексного развития территорий.

Ранее возможными районами для старта программы называли Эльмаш, ВИЗ, Втузгородок, Заречный. Программу начали обсуждать в начале года, закон о комплексном развитии территорий приняли в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. В частности, можно заново застраивать и развивать территории, на которых находятся:

  • малоэтажные (до 5 этажей) дома 1970 года постройки и ранее; 
  • дома без централизованных сетей;
  • деревянные дома, износ которых оценивается в 60% и выше;
  • дома, капремонт которых будет стоить дороже, чем расселение.

Взамен сносимого жилья собственникам должны предоставить либо жилье аналогичной площади, либо денежную компенсацию. 

Условия, в которых принимался закон, вызвали недовольство горожан. Люди отмечали, что перед принятием документа не проводились общественные слушания. Активисты создали петицию, в которой прописали, при каких условиях согласны участвовать в программе. 

У людей должна быть возможность получить равнозначное жилье в своем квартале или микрорайоне. Новый дом должен находиться не дальше, чем в 1 км от сносимого, и должен быть обеспечен аналогичной или улучшенной инфраструктурой. Пока строится новый дом, людей должны обеспечить временным жильем, которое аналогично изымаемому, или компенсировать плату за съемную квартиру, — таким было одно из главных условий активистов.

Кроме того, по словам экспертов, инженерные сети Екатеринбурга могут не пережить реновацию и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы.

DK.RU писал ранее о том, кто вошел в рабочую группу по данному вопросу. Согласно распоряжению губернатора,  возглавит рабочую группу вице-губернатор Сергей Швиндт, его заместителем назначен министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Также в рабочую группу вошли министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, представители МУГИСО, управления госохраны объектов культурного наследия и заместители министров.

Автор: Александра Клименко
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