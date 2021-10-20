В корпоративный конфликт на молочном заводе «замешали» депутата Госдумы

Фейки, битвы аккаунтов в Instagram и обвинение депутата Госдумы в рейдерстве — так развивается корпоративный конфликт на краснодарском заводе «Коломенское молоко», вышедший в федеральную инфоповестку.

Неизвестные завладели доступом к аккаунту завода «Коломенское молоко» в Instagram и заявили о рейдерском захвате предприятия депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия» Александром Ткачевым.

Пост с обращением к покупателям, коллегам и партнерам от якобы председателя наблюдательного совета и собственников предприятия был опубликован в соцсети накануне:

Некий депутат Госдумы Ткачев из Краснодара рейдерским нападением захватил наш чудесный завод Коломенское Молоко — настолько дико влюбился он в наш бизнес и замечательные баночки. Директора нашего Александра Шварца депутат Ткачев бросил в тюрьму и силой выбивает из него любые подписи. Здания и оборудование Ткачев уводит на свою компанию. Производство и продажи пытается также украсть. Депутат Ткачев заколдовывает на своем пути всех — и суды, и полицию, и прокуратуру.

В сообщении менеджмента завода также рассказывается, что управляющие физически не допускаются на производство. Ткачев якобы выдал фиктивные доверенности на неопределенный круг лиц: происходят противозаконные попытки перевода бизнеса на новые юрлица ООО «Коломенское» и ООО «Молочный концерн». Завод попросил своих партнеров не заключать договоры поставки с этими компаниями, поскольку эта продукция, по мнению представителей предприятия, является контрафактной:

Технологические процессы производства нарушены, как следствие, вы можете наблюдать катастрофическое падение качества готовой продукции и непрекращающийся поток рекламаций и возвратов от партнёров компании и покупателей молочной продукции.

По данным из открытых источников, Александр Ткачев входит в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Он приходится старшим братом Александру Ткачеву — бывшему министру сельского хозяйства России и экс-губернатору Краснодарского края.

ООО «Коломенское молоко» зарегистрировано в Московской области в 2016 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. В 2020 году выручка составила 386,6 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. Совладельцем указаны Наталия Савинова (52%) и эстонское товарищество с ограниченной ответственностью Artehold (48%) — данные «СПАРК-Интерфакс».

Спустя несколько часов на другом аккаунте предприятия появилось опровержение этой информации:

Злоумышленники завладели доступом к [нашему] аккаунту и размещали там недостоверную информацию. Мы призываем вас не верить ей. В ближайшее время аккаунт, на котором распространялась недостоверная информация, будет удален. Мы приносим всем свои извинения.

В доказательство приложено письмо финансового директора ООО «Коломенское молоко» Сергея Воюева, из которого, впрочем, становится понятно, что на предприятии развивается корпоративный конфликт. В адрес контрагентов компании поступают письма от родственника бенефициара Наталии Савиновой, в том числе о рейдерском захвате предприятия, пишет Воюев:

Производственный процесс нашего предприятия построен исключительно на арендных, залоговых и кредитных отношениях со сторонними лицами. Вместе с тем в результате неправомерных действий Савинова и Савиновой, иных лиц предприятию причинен имущественный ущерб в особо крупном размере. В связи с совершением противоправных действий, приведших к негативным последствиям, потерпевшие обратились в суд с иском о взыскании с ООО «Коломенское молоко» денежных средств, которые похитили Савиновы в составе организованной группы лиц.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозреваемый Савинов объявлен в розыск, подчеркнул финансовый директор предприятия. Информация в социальных сетях о рейдерском захвате «Коломенского молока» могла быть размещена Савиновым, отмечает Коммерсант.

Алексей Ткачев, в свою очередь, также опроверг распространенную информацию. Депутат подчеркнул, что к деятельности компании «Коломенское молоко» он не имеет никакого отношения:

Предприятие уже опровергло недостоверную информацию. Я в свою очередь буду действовать в рамках правового поля и заявлю в соответствующие органы на лиц, публикующих ложную информацию, за распространение заведомой клеветы и сведений, порочащих мое имя и честь. Оценку этих действий определит суд.

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