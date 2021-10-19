Основатель «Огонь пляжа» и бургерной «Огонь» откроет коворкинг в Москве

Ранее уральский бизнесмен запустил два коворкинг-проекта в Екатеринбурге. Один из них, «Соль», успешно работает. Сейчас предприниматель живет на два города и не планирует перебираться в столицу.

Андрей Фролов планирует открыть коворкинг «Дела» в Москве 1 марта 2022 г. Помещение площадью 1,2 тыс. кв. м расположено недалеко от станции метро «Тульская». Оно рассчитано на 200 мест и 35 офисов.

Коворкинг будет работать по принципу гибкого офисного пространства, где офисы снимают на несколько месяцев.

Конкуренции мы не боимся, но учитываем ее. Сейчас изучаем конкурентов, ценовую политику, их преимущества, пытаемся что-то противопоставить. Здесь достаточно сформированный рынок, чтобы на нем играть без всяких демпингов, будем работать в рынке. Для того, чтобы работать в ноль нужна заполняемость порядка 55–65%, — говорит Андрей Фролов (цитата по kommersant.ru).

Ранее бизнесмен запустил коворкинг с аналогичным названием в Екатеринбурге. Он проработал с 2018 по 2021 гг.

Андрей Фролов рассчитывает, что средняя ставка за место на одного сотрудника в Москве составит 30 тыс. руб. в месяц. Это в несколько раз выше, чем в Екатеринбурге.

Напомним, что до декабря 2020 г. Андрей Фролов с партнерами Артемом Дударенко и Ульяной Вордшиловой управляли барным кластером Bla Bla Bar. Решение о прекращении сотрудничества было принято из-за расхождений во взглядах с собственниками бизнеса из Казахстана:

Мы привыкли к одному, они — к другому. У нас есть свой управленческий опыт, а у них свой и огромные проекты в Казахстане. Мы расстались без конфликтов, дальше проектом будет управлять другая управляющая компания, — прокомментировал ситуацию Андрей Фролов.

Это не первый выход Фролова из проектов, в свое время ставших событиями на екатеринбургском рынке. Так, в 2015 г. он открыл первую в Екатеринбурге бургерную «Огонь», но затем вышел из проекта. А в мае 2020 г. он продал свою долю в бизнесе в «Огонь пляж» Станиславу Янковскому, заявив, что намерен сосредоточиться на развитии проекта Bla Bla Bar.

>>> Читайте также на DK.RU: «Может, и России мой опыт пригодится». Владимир Фролов реформирует экономику Кыргызстана