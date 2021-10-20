Бизнес Екатеринбурга узнает секреты взаимодействия с контрольными органами
28 октября в Ельцин Центре состоится большая конференция «Диалог с контрольными органами. Разрешительные процедуры при экспорте». Мероприятие проводит СОФПП.
Есть темы, которые не принято обсуждать вслух. И они, как правило, вызывают наибольший интерес у аудитории. Одна из таких тем в предпринимательской среде — тонкости взаимодействия с контролирующими органами при экспорте.
У участников внешнеэкономической деятельности, особенно у новых, всегда появляется масса вопросов. Например, бывают ситуации, когда, продав товар и получив предоплату, экспортер не знает, как отправить продукт покупателю. Кроме того, возникают непредвиденные бюрократические проблемы, связанные с происхождением товара, с разрешительными документами, с правилами перевозки.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и организованный при нем Центр поддержки экспорта проведут конференцию «Диалог с контрольными органами. Разрешительные процедуры при экспорте» как раз для того, чтобы ответить на все вопросы предпринимательского сообщества, которые возникают при участии в ВЭД. Мероприятие будет полезно экспортерам, потому что спикерами выступят сами представители контролирующих органов:
- Уральской электронной таможни;
- Россельхознадзора;
- УФМС;
- ФСТЭК;
- Почты России;
- Министерства промышленности и торговли
Темы выступлений:
— Как вывозить продукты питания, какие требования соблюсти и куда обращаться, если не выпускают?
— Как правильно оформить въезд иностранных гостей в страну?
— Как оформлять древесину, чтобы ее выпустили из страны? Где получать лицензии и что сделать для вывоза лекарственных растений?
Гости конференции смогут задать свои вопросы экспертам. Участие бесплатно. Для регистрации необходимо пройти по ссылке до 27 октября 2021 г.