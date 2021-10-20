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Бизнес Екатеринбурга узнает секреты взаимодействия с контрольными органами

Бизнес Екатеринбурга узнает секреты взаимодействия с контрольными органами
Иллюстрация: dreamstime.com

28 октября в Ельцин Центре состоится большая конференция «Диалог с контрольными органами. Разрешительные процедуры при экспорте». Мероприятие проводит СОФПП.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СОФПП#НОВОСТИ

Есть темы, которые не принято обсуждать вслух. И они, как правило, вызывают наибольший интерес у аудитории. Одна из таких тем в предпринимательской среде — тонкости  взаимодействия с контролирующими органами при экспорте.

У участников внешнеэкономической деятельности, особенно у новых, всегда появляется масса вопросов. Например, бывают ситуации, когда, продав товар и получив предоплату, экспортер не знает, как отправить продукт покупателю. Кроме того, возникают непредвиденные бюрократические проблемы, связанные с происхождением товара, с разрешительными документами, с правилами перевозки.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и организованный при нем Центр поддержки экспорта проведут конференцию «Диалог с контрольными органами. Разрешительные процедуры при экспорте» как раз для того, чтобы ответить на все вопросы предпринимательского сообщества, которые возникают при участии в ВЭД. Мероприятие будет полезно экспортерам, потому что спикерами выступят сами представители контролирующих органов:

  • Уральской электронной таможни;
  • Россельхознадзора;
  • УФМС;
  • ФСТЭК;
  • Почты России;
  • Министерства промышленности и торговли

Темы выступлений:

— Как вывозить продукты питания, какие требования соблюсти и куда обращаться, если не выпускают?

— Как правильно оформить въезд иностранных гостей в страну?

— Как оформлять древесину, чтобы ее выпустили из страны? Где получать лицензии и что сделать для вывоза лекарственных растений?

Гости конференции смогут задать свои вопросы экспертам. Участие бесплатно. Для регистрации необходимо пройти по ссылке до 27 октября 2021 г.

Автор: Гринина Ирина
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