«Почти прецедент». Суд отменил решение ЦБ об отзыве лицензии у частного банка

Впервые за шесть лет суд принимает решение не в пользу регулятора. С начала года ЦБ лишил лицензий 19 банков, и лишь два из них решились на судебный процесс.

Решение Центробанка об отзыве лицензии у краснодарского банка «Южная многоотраслевая корпорация» («ЮМК банк») признал незаконным Арбитражный суд Москвы. В марте ЦБ отозвал лицензию у ЮМК за отмывание доходов, полученных преступным путем. Регулятор также назвал низкокачественной 70% ссудной задолженности банка, отмечает Коммерсант. Иск от банка к ЦБ поступил через 10 дней после отзыва лицензии.

До этого «ЮМК банк» занимал 222-ю строчку по величине активов. Если апелляционный суд согласится с выводами первой инстанции, то отзыв лицензии аннулируют, а владельцы банка смогут вернуть его под свой контроль. Регулятор может обжаловать судебное решение в течение месяца.

«Решения Центробанка редко обжалуются, а суды нечасто выносят судебные акты в пользу банков», — рассказал партнер юрфирмы «Олевинский, Буюкян и партнёры» Дмитрий Терентьев:

Это очень редкий случай, когда суд встаёт на сторону оппонентов ЦБ, поскольку регулятор — особый публично-правовой институт и фактически приравнен к одной из ветвей власти.

По делу ЮМК опубликована лишь резолютивная часть решения, и неясно, из чего исходил суд. По словам эксперта, собственники банка уже могут требовать от ЦБ отмены приказов об отзыве лицензии и введении временной администрации.

Последний подобный случай был в 2015 году. Тогда суд признал незаконным приказ об отзыве лицензии у «Профессионал банка» и у Атлас-банка.

С начала 2021 года лицензий по решению ЦБ лишились 19 банков (одним из самых громких стал отзыв лицензи уральского банка «Нейва», сообщал DK.RU), но в суд пошли лишь два из них — «ЮМК банк» и Майкопбанк. Иск последнего не удовлетворили.