«Тануки» против «Мужского государства»: движение признали запрещенным в России

Суд по иску Нижегородской прокуратуры признал движение «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь оно запрещено на территории России.

Нижегородский областной суд 18 октября признал движение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Перед этим участники движения устроили травлю ресторанной сети «Тануки», а основатель компании Александр Орлов обратился за помощью к Google, Apple и депутатам Госдумы, пишет Forbes.

Представители телеграм-канала «Мужское государство» и создатели одноименного паблика во «ВКонтакте» Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов на заседание суда не явились.



Прокуратура обратилась в суд, так как участники «Мужского государства» занимались «травлей, угрозами и преследованием женщин», а также после серии акций, устроенных движением против разных компаний. Так, сеть «Тануки» использовала в своей рекламной кампании изображение темнокожего мужчины и упаковку от еды в цвета радуги. После этого «Тануки» столкнулась с наплывом фейковых заказов и была вынуждена временно отключить оплату наличными. В соцсетях «Мужского государства» Поздняков опубликовал скриншоты рекламных постов «Тануки» и потребовал от сети извиниться «перед русской нацией» или добиться смены фото с темнокожим мужчиной. Кроме того, Поздняков обратился к сервису «Яндекс.Еда» и требовал удалить «Тануки» из агрегатора.

Основатель компании Александр Орлов пытался обратиться к основателю Telegram Павлу Дурову и Минкомсвязи и потребовать от них заблокировать Telegram-канал «Мужского государства». «Но сам Telegram не спешил к блокировке, — отмечает представитель «Тануки» Станислав Колосков. — Дуров заявлял, что не видит никаких предпосылок к закрытию».

Тогда сеть обратилась к App Store и Google Play, а также к их юридическим представителям в России — с просьбой содействовать блокировке агрессора. Юристы «Тануки» 1 октября направили скриншоты высказываний, которые «травят» ресторан или призывают к травле. Жалобу рассматривали около 2-3 недель.

Мы пошли к ним, потому что у Google есть политика по дозволенному и недозволенному контенту. Действия «Мужского государства» нарушают их регламенты. В итоге нам пришло сообщение, что действия в этих группах [«Мужского государства»] действительно нарушают политику App Store и Google Play. В начале октября Apple и Google потребовали от Telegram заблокировать канал и мессенджер удовлетворил их просьбу, — сообщает Станислав Колосков.

В течение августа и сентября руководство ресторанной сети разослало «десятки заявлений» в различные органы, включая МВД, Роскомнадзор, Следственный комитет, и нескольким депутатам Государственной думы. Этот и другие депутатские запросы могли стать причиной иска Нижегородской прокуратуры, говорит Колосков.

Напомним, атакам анонимных каналов в этом году подверглись сразу несколько компаний — «Ёбидоёби», «ЧебурекМи», «Тануки» и «Вятский квас».

Александр Орлов не считает запрет деятельности националистического движения в России финальной точкой и намерен продолжить борьбу. Сейчас «Тануки» готовит иск против «Мужского государства»: в нем будут указаны все убытки, возникшие из-за атак и травли. Колосков отметил, что компания потеряла часть выручки в конце августа, когда сторонники «Мужского государства» атаковали сайт и приложение компании. Размер убытков и упущенной выгоды компания сможет посчитать, когда все каналы Позднякова и «Мужского государства» прекратят работу.

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