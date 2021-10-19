«Правило №1: все успеть нельзя». Почему справляться с делами не помогает ничего

«Если в вашей жизни все постоянно меняется, зачем тратить время на планирование? Расписали график, а потом звонит партнер, срочно встреча. А дети в это время покрасили кота и надо к ветеринару».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет на Facebook о том, как же все успевать:

— Что такое «успевать»? Это приходить вовремя или в срок? А есть ли связь между «успевать» и «успех»? Вроде как есть, так говорят. Хотя вот я знаю поразительных раздолбаев, пролюбивших важнейшие проекты и опоздавших на судьбоносные встречи, которые, по меркам большинства, весьма себе успешны. А еще бывает, что «успевать» — это невроз. Жизненный фетиш. Я вот считаю, что то, что хочешь — то успеешь. А если не хочешь — опоздаешь. А еще пользуюсь своими любимыми четырьмя правилами современного тайм-менеджмента. Вуаля:

Правило 1: «Все успеть нельзя». Есть прямая взаимосвязь между успеть сделать предыдущий проект или дело, и получить новых два. Натурально, по мере приобретения опыта что-то можно делать быстрее. Но когда вал дел удваивается, при каждом успехе и даже неудаче, то успеть никак не получится. Забудьте. Общая проблема в том, что людей, которые вообще что-то делают — мало. И число их сокращается. Спросите у любого рекрутера. Как следствие, на этих деятельных людей падает все больше и больше задач по мере подтверждения их деятельности. И справиться с этим валом нет ну никакой объективной возможности.

Правило 2: «Приоритеты не работают». Это раньше можно было все сприоретизировать. На первом месте — голод. Пошли бить мамонта. На втором — размножение. Дадим той красотке по башке и потащим в кусты. На третьем месте — самореализация. Вот тем куском угля нарисуем на скале процессы из п.1 и п. 2. Все просто. А сейчас? Только ты расставишь приоритеты, все эти вот «срочно-важно», как на тебя выпадет что-то, что перечеркнет и твои представления о жизни, и уж тем более приоритеты. Даже офисные сидельцы знают, что не надо торопиться выполнять поручение. Ведь завтра прилетит новое, полностью противоречащее. Так что забудьте про приоритеты и ABC.

Правило 3: «Инструменты не помогают». Посудите сами, если в вашей жизни все постоянно меняется, то зачем тратить время на планирование? Вот берете вы, скажем, расписание на неделю. В субботу сели с утра и по холодку решили накидать. И все вы так аккуратно расставили, все впритык. Ровненько, стройно, как немцы свиньей пришли на Чудское озеро. А потом — бац! Звонит партнер, срочно встреча. Бух! Дети покрасили кота и надо везти его к ветеринару. Бдыщ! На склад пришла партия не того, что заказали. И что делать? Бросаться тушить пожары или, вытянув от напряги язык, срочно перепланировать? Серьезно, вы переставляете местами задачи и встречи? А работаете тогда когда?

Правило 4: «Сроков нет». Весь мир планировщиков и контрол-фриков живет в логике наличия сроков у любой задачи. Ха-ха, шах и мат, наивные люди! А ну-ка, вспомните, сколько задач выполняется в срок? И что, на что это повлияло? Ну кроме приезда скорой помощи и выплаты зарплаты. Что, кто-то потерял работу от просроченных задач? Кто-то полетел головой в асфальт под Москва-сити из-за продолбанных сроков? Я вас умоляю. Мы все знаем, как ставятся задачи. «Давай скажем в среду на следующей неделе, чтобы получить хотя бы в пятницу. Через пару недель». Срочно! Быстро! Вчера! Эти слова перестали носить свой смысл. Они стали просто ритуальными заговорами.

А что же делать, спросите вы. Очень простой ответ. Делайте те вещи, которые хотите. И не делайте то, что «надо», «должен», «никто кроме тебя». Понятно, что так не бывает. Мир же не черно-белый. Но обратите внимание вот на какую штуку: когда вы делаете то, что вас прет, то сроки почему-то соблюдаются, инструменты работают, приоритезация выстраивается и как-то даже все успеваешь. Страдаешь от загруженности и напряженности, но делаешь же. Кипишь, бурлишь. Может, в этом и есть ответ на вопрос «Как все успевать?». Выдавливать из жизни неинтересные задачи. Все время. Каждый день.

Ранее на DK.RU: «Ох уж эти сказки про тайм-менеджмент. Все просто: делать надо то, что хочется, без плана»