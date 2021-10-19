Аркадий Чернецкий — о направлениях, которые «возьмет под крыло» в новой должности

Покинув пост сенатора СовФеда, Аркадий Чернецкий стал первым вице-спикером свердловского ЗакСо. Он рассказал, чем займется в новой роли и что думает о «преемнике» — Александре Высокинском.

DK.RU выбрал самые интересные темы, затронутые URA.RU, в беседе с Аркадием Чернецким.

О причинах ухода из Совета Федерации

— Есть негласное правило: люди, отработавшие два срока (в Совете Федерации), если возраст уходит за 70 — они меняются, ротируются. Когда у нас был разговор на эту тему с губернатором, я сказал, что у меня и один, и второй фактор уже состоялись. Поэтому надо принимать решение о дальнейшей работе. Он сказал, что обязательно нужно, чтобы я оставался в системе управления. Решили, что это будет законодательное собрание.

Сразу же оговорили фигуру моего преемника в Совете Федерации. Александр Геннадьевич Высокинский в этом смысле меня устраивающая кандидатура. Я его хорошо знаю, знаю его потенциал.

Если бы не ЗакСо, то что…

— У меня сколько угодно идей было. Самая простая — уходить в бизнес, в производство. Заниматься тем, чем я в свое время занимался. Производственный бизнес мог бы состояться. Я все-таки полжизни проработал на заводах. На финансовых рынках. Да где угодно. Сегодня достаточно большой бизнес у сына (Станислав Чернецкий — учредитель нескольких юрлиц, владеет долей 29,13% в Екатеринбургском муниципальном банке). Мог бы ему помогать.

О перспективе продажи Екатеринбургского муниципального банка

— Нет никакой спецзадачи — продавать муниципальный банк. Вот если найдется покупатель, который заинтересуется, предложит хорошую цену. Для акционеров банка вопрос цены — это даже не первый вопрос. Первый вопрос — безупречная репутация покупателя.

Потому что репутация муниципального банка в значительной степени связана и с моим именем, и акционеры с уважением относятся к этой связи. Ни в коем случае не хотят, чтобы при переходе банка в чужие руки, возникла минимальная угроза подорвать эту репутацию.

Совет Федерации — это политическая пенсия?

— Все зависит от человека. Есть люди, которые на любой работе будут добросовестно относиться к порученному делу. А есть которые, если есть возможность схалтурить, будут халтурить. Как орган, встроенный в общую архитектуру власти, Совет Федерации чрезвычайно важен, там в первую очередь руководствуются интересами регионов и государства в целом. Все эти межпартийные споры и даже дрязги, которые мы иногда наблюдаем, они для Совета Федерации абсолютно не характерны. Это орган, который реально стабилизирует всю жизнь государства.

О будущем в Заксобрании

— Еще не было официального распределения полномочий. Поэтому говорить об этом как о свершившемся факте, наверное, рано. Но у нас были с губернатором по этому поводу разговоры. Я думаю, что вопрос межпарламентских связей, в том числе международных — это будет моя тема. Взаимоотношения с федеральными органами власти — тоже моя тема. Один из комитетов (по региональной политике), который я буду курировать, тоже будет моей тема.

Я собираюсь максимально использовать тот потенциал, который наработан у меня во взаимоотношениях с Министерством строительства. И те национальные проекты, которые реализуются по линии Минстроя, скорее всего, будут в моем ведении. И крупные инвестиционные проекты, которые в области реализуются области, наверное, тоже каким-то образом буду курировать. В частности, думаю, что проблема Универсиады тоже будет закреплена за мной. Учитывая, что я сегодня являются членом наблюдательного совета.

Ранее DK.RU сообщил, что Аркадий Чернецкий был удостоен ордена Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что Аркадий Чернецкий занимал пост главы Екатеринбурга с 1992-2010 гг. В 2010 г. он стал членом Совета федерации РФ от законодательной власти Свердловской области. В 1999 г. получил звание «Почетный гражданин Екатеринбурга», а в 2020 г. — «Почетный гражданин Свердловской области».

Аркадий Чернецкий — лауреат премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Управленец на госслужбе». В начале 2020 г. он вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области — ТОП-50: главные люди Урала.

8 мая 2020 г. Аркадий Чернецкий отмечал 70-летний юбилей. В большом интервью на DK.RU он рассказывал, что считает своим главным достижением на службе.