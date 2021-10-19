Ювелирный дом CHAMOVSKIKH представил свои драгоценности на Евразийском женском форуме

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце ювелирный дом представил уникальные украшения, которые уже становятся частью собраний музеев и лучших частных коллекций

Показ драгоценностей CHAMOVSKIKH и модных образов от Uliana Skopinova прошел в октябре на Евразийском женском форуме.

CHAMOVSKIKH — единственная компания современности, чьи украшения на постоянной основе экспонируются в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». Украшения бренда — это признанные произведения ювелирного искусства с драгоценными камнями топовых характеристик с лучших месторождений мира. Это запатентованные технологии и удивительные трансформации.

Зрители восхитились украшениями «Великая держава» с инвестиционными изумрудами 40 карат и авторским дизайном украшений коллекции посвященной знаковым объектам, архитектуре, культурным ценностям и визитным карточкам стран мира. Многообразие и богатство этих стран продемонстрировали турмалины, цавориты, опалы, рубеллиты, аквамарины, спессартины, морганиты и танзаниты, а также крупный золотой, пепельный, лавандовый и белый жемчуг премиального качества. Их красота подчеркнута россыпью бриллиантов и других драгоценных камней. Украшения обладают дипломами за первые места и Гран-при конкурсов международных выставок ювелирных и часовых брендов.

Модный дом Uliana Skopinova представил коллекцию вечерних роскошных платьев «Империал», в основу которой лег образ русской аристократии. Наряды от Ульяны Скопиновой – это всегда кропотливая работа с мельчайшими деталями, высочайшие требования к материалам, ручная вышивка, уникальные ткани, эксклюзивный подход к своим клиентам, среди которых представители шоу-бизнеса и светской элиты. Бренд неоднократно становился лауреатом международных премий и удостаивался высочайших наград.