«Екатерининская Ассамблея» назвала благополучателей 2021 года

По итогам благотворительного аукциона планируется собрать не менее 70 млн руб., чтобы направить их на реализацию трех социальных проектов в Свердловской области.

18 октября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная объявлению благополучателей Екатерининской Ассамблеи-2021. Михаил Черепанов, советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, представил проекты-благополучатели текущего года:

1. Проект «Дом для семьи»

Благополучатель : Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» (осуществляет свою деятельность с 2003 г.).

Бюджет проекта : 12 млн руб. Предусмотрено софинансирование: 2,7 млн руб. (грант фонда им. Потанина).

Цель проекта : создание условий для временного проживания женщин с маленькими детьми до урегулирования трудной жизненной ситуации в семье. Приобретение пятикомнатной квартиры (или двух двухкомнатных) для открытия отделения кризисного центра.

Описание проекта : «Дом для семьи» является продолжением реализуемого «Аистенком» с 2010 г. проекта «Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми». В настоящий момент в ведении организации находится два кризисных центра: квартира, рассчитанная на проживание 5 семей единовременно (до 12 чел.), и дом на 9 семей. Тем не менее, кризисных отделений для временного проживания женщин с детьми в Свердловской области не хватает, а места, куда могут быть заселены женщины и дети, в большом дефиците.

Приобретение жилого помещения под кризисное отделение временного проживания для женщин с маленькими детьми увеличит шансы женщин и детей на безопасное проживание и получение своевременной квалифицированной помощи в реабилитации и позволит дополнительно принимать на попечение не менее 20 семей в год. В течение проживания в отделениях женщина вместе со специалистами составляет индивидуальный план реабилитации своей семьи — необходимых действий по поиску ресурсов для разрешения кризисной ситуации, чтоб иметь возможность вернуться к самостоятельной жизни вместе с ребенком и социализироваться (найти работу и возможность выйти на самообслуживание).

Срок проживания семьи в кризисном центре — от 1 до 6 мес.

За период существования проекта «Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми» с 2010 г. в кризисных отделениях «Аистенка» получили помощь 448 человек: 191 взрослый и 257 детей.

2. Проект: «Внедрение современных реабилитационных технологий для формирования и восстановления навыков ходьбы в систему медицинской реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению в Свердловской области»

Благополучатель : Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум».

Медицинский центр «Бонум» был основан в 1991 г. За 25 с лишним лет научно-практическое объединение включило в себя 10 специализированных областных детских центров, которые готовы принять ребят со всей России и Ближнего Зарубежья.

В 2020 г. отделение реабилитации МКМЦ «Бонум» было оснащено современным высокотехнологичным оборудованием в рамках реализации благотворительного проекта «Хочу Ходить» (благополучатель Екатерининской Ассамблеи-2019, фонд «Жизнь в движении» Андрея Миронова). Дополнительно было организовано обучение врачей МЦ «Бонум» современным технологиям протезирования и реабилитации при участии специалистов—реабилитологов из США. Всего в 2020 г. МЦ «Бонум» получил от фонда «Жизнь в движении» порядка 10 млн руб. из средств гранта Екатерининской Ассамблеи-2019.

Бюджет проекта : 20 млн руб.

Цель проекта : внедрение современных реабилитационных технологий для формирования и восстановления навыков ходьбы в систему медицинской реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению в Свердловской области. Приобретение, установка и запуск реабилитационного оборудования RT 600.

Описание проекта : проект завершит укомплектование современным оборудованием отделения реабилитации, начатое в 2020 г., и позволит организовать реабилитацию порядка 120-140 пациентов ежегодно. Целевые группы проекта: дети-инвалиды с ДЦП, дети-инвалиды с другими заболеваниями (и последствиями травм) нервной системы с тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению в возрасте от 5 до 14 лет.

3. Проект «Внедрение в Свердловской области сверхточного метода диагностики тяжелых инфекционных осложнений у детей»

Благополучатель : Благотворительный детский фонд «Мы вместе» для ОДКБ.

На базе ОДКБ было успешно реализовано уже несколько проектов в рамках Екатерининской Ассамблеи:

1) 2011 год. Проект «Выездная поликлиника». Благополучатель — ОДКБ. Направлено более 2,5 млн руб.

2) 2014 год. Проект «Помощь детям из Свердловской области с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями». Благополучатель — фонд «Подари жизнь» для ОДКБ. Направлено 4,85 млн руб.

3) 2016 год. Проект «Организация референс-центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей на базе ОДКБ». Благополучатель — фонд «Подари жизнь» для ОДКБ. Направлено 11,7 млн руб.

4) 2018 год. Проект «Русфонд. ИВЛ». Благополучатель — «Русфонд» для ОДКБ. Направлено 31,7 млн руб.

5) 2019 год. Проект: «Создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями». Благополучатель – ОДКБ. Направлено более 30 млн руб.

Бюджет проекта : 39,7 млн руб.

Цель проекта : приобретение для лаборатории клинической микробиологии Областной детской клинической больницы масc-спектрометра Microflex для современного сверхточного метода диагностики жизнеугрожающих инфекционных осложнений у детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Описание проекта : порядка 30% всех детей, госпитализируемых в ОДКБ со всей Свердловской области, нуждаются в проведении масс-спектрометрии на выявление инфекционных возбудителей. У пациентов Центра детской онкологии и гематологии эта потребность достигает 100%.

Прибор масc-спектрометра Microflex позволит проводить быстрый и простой в исполнении анализ на наличие и идентификацию инфекционных возбудителей и бактерий с высокой точностью (98%), что позволит своевременно назначать и корректировать терапию, а значит снизить смертность от тяжелых инфекционных осложнений у детей.

При этом фонд «Мы вместе» берет на себя обязательства по приобретению расходных материалов на последующий период. Потребность составит порядка 400 тыс. руб. в год, что сделает возможным проведение около 200 тыс. исследований в год.

Екатерининская Ассамблея — крупнейшее благотворительное событие Уральского региона. С 2011 г. ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Центральным событием Ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За 10 лет проведения Ассамблеи на реализацию социально-важных проектов благотворительных фондов и некоммерческих организаций направлено более 220 млн руб.

В 2020 г. благодаря собранным средствам удалось поддержать сразу четыре проекта с общим бюджетом более 100 млн руб., сообщал DK.RU:

1) Верхнепышминская школа-интернат с проектом «Здоровье ученика — приоритет школы!», который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов.

2) Организация «Благое дело» с проектом «Социополис — новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области».

3) ОДКБ с проектом «Создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями».

4) Фонд «Подари жизнь» с проектом «Современная диагностика детского рака в регионах».

Стоимость билета на одиннадцатую Екатерининскую Ассамблею в 2021 г., согласно решению Совета СОСПП, составляет 50 тыс. руб.