Екатеринбургские власти в третий раз хотят развернуть стройку на костях

В 2006 г. на этом участке хотели построить казино, в 2015 г. — церковь. Оба плана сорвались из-за протестов жителей. Сейчас территория передана под общественно-деловую зону.

Речь идет об участке с кадастровым номером 66:41:0702072:325, расположенном в парке им. Блюхера. Как сообщает ЕАН, согласно правкам в Генеральный план Екатеринбурга до 2025 г. он переведен из категории озелененных территорий интенсивного общественного использования в общественно-деловую зону.

В таких зонах можно размещать объекты:

— торговли и общественного питания

— делового, финансового назначения

— предпринимательской деятельности

— здравоохранения и культуры

— социального и коммунально-бытового назначения

— среднего профессионального и высшего образования

— стоянки.

А также административные и научно-исследовательские учреждения, культовые здания и иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

На месте парка некогда было большое кладбище. В советские годы могилы сравняли с землей.

15 лет назад при Аркадии Чернецком на этом участке хотели построить казино, потом — трехэтажное здание под кафе и офисы. Летом 2015 г. лютеранская община решила возвести там церковь.

Но горожане раз за разом удавалось отстаивать территорию — и ее оставляли в покое.

Площадь участка составляет 2 560 кв. м. Он расположен на территории парка, но по какой-то причине, согласно данным публичной кадастровой карты, выведен из его состава.

Спорный участок выделен на схеме желтым цветом. Источник: ЕАН.