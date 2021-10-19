Екатеринбургские власти в третий раз хотят развернуть стройку на костях
В 2006 г. на этом участке хотели построить казино, в 2015 г. — церковь. Оба плана сорвались из-за протестов жителей. Сейчас территория передана под общественно-деловую зону.
Речь идет об участке с кадастровым номером 66:41:0702072:325, расположенном в парке им. Блюхера. Как сообщает ЕАН, согласно правкам в Генеральный план Екатеринбурга до 2025 г. он переведен из категории озелененных территорий интенсивного общественного использования в общественно-деловую зону.
В таких зонах можно размещать объекты:
— торговли и общественного питания
— делового, финансового назначения
— предпринимательской деятельности
— здравоохранения и культуры
— социального и коммунально-бытового назначения
— среднего профессионального и высшего образования
— стоянки.
А также административные и научно-исследовательские учреждения, культовые здания и иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.
На месте парка некогда было большое кладбище. В советские годы могилы сравняли с землей.
15 лет назад при Аркадии Чернецком на этом участке хотели построить казино, потом — трехэтажное здание под кафе и офисы. Летом 2015 г. лютеранская община решила возвести там церковь.
Но горожане раз за разом удавалось отстаивать территорию — и ее оставляли в покое.
Площадь участка составляет 2 560 кв. м. Он расположен на территории парка, но по какой-то причине, согласно данным публичной кадастровой карты, выведен из его состава.
Спорный участок выделен на схеме желтым цветом. Источник: ЕАН.