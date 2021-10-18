Путин поздравляет: российская команда выиграла международный турнир по Dota 2 и $18,2 млн

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла крупнейший мировой турнир. Игроков чествуют президент и политики. Огромный поздравительный баннер появился в аэропорту Внуково.

Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые стала чемпионом The International 10 — чемпионата мира по игре Dota 2, обыграв в финале китайский клуб PSG.LGD со счетом 3:2. Финал турнира прошел вечером 17 октября в румынском Бухаресте. Среди участников турнира выступили 18 команд со всего мира. Общий призовой фонд составил $40 млн, победителям досталась сумма в $18,2 млн (1,3 млрд рублей).

«Мне эта новость кажется очень важной, а победа наших спортсменов — особенно значимой. Всю жизнь я занимаюсь спортом, в советской юности — профессионально. И совсем не разделяю презрительного отношения к киберспортсменам, которое довольно часто демонстрируют люди моего поколения, говорящие о киберспорте, в лучшем случае, со снисходительной улыбкой», — написал в своем Instagram президент Кинотавра и член Американской киноакадемии Александр Роднянский:

Киберспорт открывает новые возможности для молодых людей, которые в противном случае их никогда бы не получили. Он запускает новый и очень эффективный социальный лифт, воспользоваться которым может любой человек вне зависимости от пола, возраста или социального статуса. Наконец, он наводит мосты между странами и объединяет: в команде Team Spirit трое россиян: Ярослав «Miposhka» Найденов, Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов и двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. Что это как не определение самого понятия спорт? И надежда на лучшее будущее для наших стран?

«Киберспорт это полноценный спорт во всех смыслах слова. Он требует огромных усилий, психологического напряжения, воли к победе, многих месяцев тяжелых тренировок, способности играть командно», — считает Роднянский. Такого же мнения придерживается президент России Владимир Путин. Поздравление от его имени появилось сегодня на сайте Кремля:

Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины.

После победы на TI10 все игроки Team Spirit попали в список самых богатых киберспортсменов дисциплины, каждый их них заработал как минимум $3,7 млн за карьеру (подавляющая часть суммы — именно за чемпионат мира). Игроки российской команды рассказали, на что потратят приз, — и в основном это недвижимость. Так, Yatoro планирует «купить домик для кошки и, возможно, усадьбу», а Mira — «жилье и папе машину». Самая трогательная история у TorontoTokyo — недавно он пообещал приобрести младшей сестре квартиру в Москве: «Ей 11 лет, мы с ней по Facetime разговаривали, я ей сказал, что куплю квартиру в центре Москвы».

Dota 2 — игра от компании Valve в режиме баттл-арена. Суть игры — снести базу соперника, в каждую из команд входят по пять игроков, матчи в среднем длятся по 30-40 минут. В 2021 году турнир праздновал свой десятый юбилей, но команды из России прежде его никогда не выигрывали — и даже не попадали в топ-4. Dota 2 на данный момент является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин планеты. Финал матча на пике смотрели 2,7 млн человек, включая 1,2 млн русскоязычных зрителей.

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