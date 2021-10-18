Сет Годин: «Единственная проблема удаленки — цифровые взаимодействия»

«Если человек и может выполнить трюк с двумя работами...». Известный маркетолог объясняет, почему настойчивое возвращение людей в офисы может стать ошибкой для многих компаний.

Сет Годин, известный маркетолог, рассуждает на тему возвращения работников в офис. Руководители и владельцы бизнеса неправы в своем стремлении поскорее вернуть всех на рабочие места, уверен эксперт. Вот что он пишет:

— Скептик виртуального офиса считает: «Мы не можем работать удаленно, потому что неформальные личные связи слишком важны». Теория гласит, что разговоры при встречах у кулеров и в лифте создают эмоциональную связь. Добавьте к этому счастливые случайности, когда вы подслушали разговор или увидели что-то на экране коллеги и нашли прекрасный повод завести беседу, — и вот он, еще один чудный предлог вернуть людей в офисы.

Конечно, эта позиция упускает из виду, что в любом здании площадью более 200 квадратных футов вы сталкиваетесь только с крошечной частью людей, которые там работают. Если кто-то сидит на другом этаже или на другой стороне улицы, то с тем же успехом он может находиться и в другой стране.

Недавно я разговаривал с генеральным директором, возмущенным рассказами (раздуваемыми в СМИ) о людях, которые пытаются найти две постоянные работы на удаленке. В принципе, если успешно поработать над графиком, жонглируя совещаниями в Zoom и живя в страхе, какое-то время это может сходить с рук. Возможно, такое под силу одному из тысячи работников. На мой взгляд, лучше переживать о расхитителях, потому что, если человек сконцентрирован настолько, что может выполнить трюк с двумя работами, он, вероятно, знает: всю эту энергию лучше потратить на другие цели. Но я отвлекся…

Настоящая проблема удаленной работы не в том, что она лишает нас магии офисных связей и встреч. Проблема в том, что цифровые взаимодействия требуют регистрации и усилий. Но если мы делаем это намеренно, они приносят больше пользы.

Мы можем работать над документами в режиме реального времени вместе с людьми, с которыми никогда не встретимся лично.

Мы можем провести импровизированный шестиминутный мозговой штурм и записать его в общий документ — в любое время, как только осмелимся пригласить нужных людей на нужную платформу и сказать «Поехали!».

Мы можем поделиться экраном, когда зашли в тупик, не только с самым близким человеком, но и с тем, кто сможет помочь лучше всего.

И да, мы можем намеренно выделить пять минут, чтобы поболтать о том, о сем с кем-то из коллег.

Настоящая магия офисных связей заключалась в том, что мы устанавливали их без особого труда. Дело не в том, что они были лучше, а в том, что они не требовали усилий.

Но эти связи не были одинаково полезны для всех. Они часто усиливали статусные роли и привилегии. Они распределялись неравномерно и невовремя. Все это только добавляло стресса многим людям.

Нет, мы больше не делимся пончиками. Но если приложить усилия, то сможем делиться чем-то большим.

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