Цены на недвижимость вновь растут: менее половины россиян могут купить себе квартиру

Коэффициент доступности жилья впервые за 12 лет показал сильный рост: чтобы купить квартиру, семье из трех человек придется вложить все доходы за 3,3 года.

Девелоперы не видят перспектив заметного снижения цен и увеличения доступности жилья. Коэффициент доступности жилья (срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 кв. м, откладывая все доходы) по итогам 2020 года показал сильный рост впервые с 2008 года, сообщает Коммерсант со ссылкой на аналитическое исследование «Института экономики города» (ИЭГ).

На протяжении почти 12 лет в России увеличивалась доступность жилья, но по итогам прошлого года этот тренд резко изменился. Сейчас для покупки жилья семье придется копить 3,33 года, что на 5,7% больше, чем в допандемийном 2019 году.

В 2008 году доступность жилья находилась на минимальном уровне за историю наблюдений: россиянам пришлось бы копить 5,29 года. В 2009-2019 гг. доступность жилья увеличивалась за счет снижения ставок по ипотеке и массовой жилой застройки. В 2020 году льготная ипотека под 6% подогрела спрос и привела к росту цен из-за низкого объема предложения квартир на рынке.

По данным аналитиков, в 2020 году заметнее всего новостройки подорожали в Северной Осетии (на 30%), Амурской области (на 25%), Республике Алтай (на 20%). В то же время в 2019 году рост был сдержанным: тогда в целом по стране на первичном рынке жилье подорожало всего на 9%, на вторичном — на 5%. Это подтверждают и данные ЦИАН: на вторичном рынке квартиры в 2020 году подорожали в целом по России в среднем на 16%, годом ранее — на 7,5%.

В своих отчетах ИЭГ также прогнозирует, что в 2021-2022 гг. будут снижаться как доступность жилья, так и доля семей, которые могут позволить себе квартиру.

Самая низкая доступность жилья в 2020 году наблюдалась в Москве, где коэффициент составляет 4,5 года. При этом только 41,2% москвичей могут позволить себе купить квартиру. В Санкт-Петербурге аналогичные показатели составляют четыре года и 49,2%, в Амурской области — четыре года и 54,9% соответственно. Быстрее всего накопить на квартиру (2,2-2,3 года) получится у жителей Брянской, Псковской и Архангельской области.

Гендиректор Рейтингового агентства стройкомплекса Федор Выломов считает, что для существенного увеличения ввода жилья есть возможности: в стадии строительства находится около 100 млн кв. м, а общий объем полученных разрешений на строительство — 240 млн кв. м. Но застройщики опасаются выводить на рынок дополнительные объемы, в том числе из-за подорожания стройматериалов и нехватки кадров.

Для решения этой проблемы в правительстве могли бы расширить условия ипотечных программ, как это произошло с «Семейной ипотекой». «Раньше ипотечные кредиты могли брать семьи с двумя детьми, теперь достаточно иметь одного ребенка. Целесообразно создавать более понятную и унифицированную систему кредитования», — считает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Екатерина Солнцева.

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