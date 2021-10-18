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К коронавирусу добавились ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен почти на 100%

К коронавирусу добавились ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен почти на 100%
Иллюстрация: yarnovosti.com

За последнюю неделю санитарные врачи Свердловской области зафиксировали более 46 тыс. случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Число инфицированных растет.

#ЭПИДЕМИЯ#НОВОСТИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 октября превышение эпидпорога по ОРВИ составило 97,1%. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 3,6%.

Из 46 тыс. зафиксированных случаев почти половина — 23,8 тыс. — приходится на Екатеринбург.

Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению города на 71,4%, и выше уровня прошлой недели на 3,5%, — говорится в сообщение Роспортебнадзора.

Среди других территорий с высоким показателями заболеваемости Кировградский, Туринский, Сысертский городские округа, а также ЗАТО «Свободный»: здесь эпидорог превышен в 1,5 раза.

Наиболее часто встречающиеся вирусы, вызвавшие заболевание, — SARS-CoV-2 (коронавирус), аденовирусы, РС-вирусы, а также риновирусы.

Что касается COVID, то уже несколько дней подряд в регионе фиксируются антирекорды по числу случаев заражения. Так, за последние сутки выявили 596 новых больных. Днем раньше было зафиксировано 590 случаев, еще за день до этого — 583.

Почти 1000 коронавирусных пациентов переносят болезнь в тяжелой форме.

Состояние 978 госпитализированных оценивается как тяжелое, 558 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 457 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 285, — сообщает оперштаб.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 148 908, напоминает JustMedia.ru. Выписаны из больниц за время пандемии 136 154, скончались 7 047 свердловчан.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию. С 25 октября в ряде общественных мест заработает система QR-кодов: ограничения начнут действовать в музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). А с 8 ноября список таких мест расширится. Например, без QR-кода нельзя будет посетить театры, филармонии, концертные площадки, кинотеатры, а также в салоны красоты, санатории и базы отдыха. Как будет работать система QR-кодов, DK.RU подробно рассказывал со ссылкой на губернатора.

Автор: Инна Вейн
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