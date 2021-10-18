Ресторан в БЦ «Высоцкий» выставили на продажу

За ресторан «Вертикаль», который находится на последнем, 51-м, этаже бизнес-центра «Высоцкий», продавец рассчитывает выручить 210 млн руб. Ресторан продают как готовый бизнес.

Объявление о продаже «Вертикали» появилось на сайте N1. Согласно размещенной информации, общая площадь заведения с панорамным видом на Екатеринбург — 684 кв. м. Годовой оборот составляет 75 млн руб. и имеет собственную клиентскую базу. Окупить вложения можно за четыре года.

Эксклюзивное предложение. Панорамный вид. Интерьер премиум-класса. Свой лифт на этаж. Все туристы города стремятся посетить заведение, — говорится в тексте объявления.

Сейчас заведением владеет ООО «Эльдорадо», которое также контролирует бизнес-клуб «Глобус», сеть кулинарий «Космос» и банкетный зал «Зимний сад в ККТ «Космос». Собственник оценил ресторан в 210 млн руб. — по 307 тыс. руб. за каждый кв. м.

С чем связана продажа — неизвестно. По сведениям игроков ресторанного рынка, продажа готовилась уже давно.

Отметим, рынок общепита сейчас переживает непростые времена в связи с пандемией. На прошлой неделе стало известно о внезапном закрытии сети ресторанов Friends. Как сообщал DK.RU, остановка работы заведений стала полной неожиданностью для персонала и посетителей. Откроется ли Friends снова, пока неясно. За 2021 год с рынка ушли такие заведения, как итальянский ресторан «Портофино», ресторан азербайджанской кухни Sufra и др.