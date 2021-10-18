Детская железная дорога в Екатеринбурге приглашает школьников в «Кампус роста»

Программа объединяет учебно-профориентационные ресурсы Детской железной дороги (ДЖД) и технопарка «Кванториум». При обучении ребята получают первичные профессиональные знания и готовятся к ЕГЭ.

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) продолжает набор школьников в возрасте от 11 до 18 лет на программу дополнительного образования «Кампус роста». Во время обучения ребята знакомятся со спецификой железнодорожной отрасли, участвуют в проектной деятельности, развивают инженерное мышление и необходимые профессиональные компетенции. Занятия в лаборатории «Тесла Терра» помогают углубить знания прикладной физики. Образовательный модуль Soft Skills Union позволяет осваивать универсальные компетенции: ораторское мастерство, деловую коммуникацию, лидерство, командообразование. Кроме того, школьники изучают технический английский язык и математику, дополнительно могут посещать кружок моделирования или освоить редкую дисциплину «Паровозное дело».

Два последних, факультативных, года обучения (для учащихся 10 и 11 классов) посвящены постепенному погружению в студенческую жизнь: подготовке к сдаче Единого госэкзамена и поступлению в профильный вуз.

В течение учебного года занятия проходят в филиалах детской железной дороги, которые расположены практически во всех районах Екатеринбурга, а также на основной площадке в ЦПКиО им. Маяковского. Во время ежегодной летней практики на малой магистрали ребята «примеряют» на себя такие профессии, как помощник машиниста, дежурный по станции, поездной диспетчер, логист, осмотрщик вагонов и другие. Так, в июне-августе текущего года стажировку на ДЖД прошли около 600 школьников. За время практики они перевезли более 23 тыс. пассажиров.

Набор учащихся на Свердловскую детскую железную дорогу продлится до конца октября. Записаться на обучение и предоставить необходимые документы можно на сайте проекта www.kampusrosta.ru. Занятия в «Кампусе роста» бесплатны.