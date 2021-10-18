Избегайте сложных и ответственных шагов. Что не так с решением поменять работу и переехать

«Всякий раз, когда приступаете к изменениям, которые грозят стрессом и тратами, подумайте, так ли они необходимы. Нам свойственно думать о более глобальных трансформациях, чем того требует ситуация».

Писатель и издатель Ричард Темплар, автор книги «Правила мышления», рассказывает, как избежать сложных и необязательных шагов в жизни. Он уверен, что даже те решения, которые кажутся важными, порой не нужно принимать. Вот о чем он говорит:

— Большинство из нас часто начинают процесс принятия решений со второго шага. Скажем, вы понимаете, что хотели бы сменить работу. Вопрос в том, какую именно работу вам следует искать. Или же, например, вам нужно переехать в дом побольше, но где он должен находиться?

Все эти вопросы кажутся вполне разумными, но для начала вернитесь к первому шагу. Конечно, может так случиться, что первый шаг все же приведет вас ко второму, но нужно сознательно убедиться, что это так. Приведу примеры того, какими должны быть первые шаги в принятии решений по тем вопросам, которые я упомянул ранее:

Вы уверены, что хотите найти новую работу? Или можно изменить то, что вам не нравится на нынешней?

Вам нужно переехать? Если проблема в нехватке места, то не дешевле будет расширить нынешний дом?

Первый шаг — попробовать сохранить все как есть, но с некоторыми корректировками. Безусловно, нередко следующим шагом становится именно тот второй. Однако так бывает не всегда, ведь текущее положение дел (первый шаг) с высокой долей вероятности оказывается более дешевым, простым и быстрым вариантом. Даже если требует некоторой доработки. Здесь вам и пригодится способность мыслить ясно и логически.

Я вспоминаю свою подругу, которая собиралась вести домашний бизнес и построить небольшой домик на заднем дворе, чтобы в нем работать и хранить все необходимое. Это бы стоило ей немалых средств, она консультировалась с разными строителями и пыталась минимизировать расходы, пока не поняла вдруг, что у нее в доме есть комната, которая почти не используется. После небольшой перестановки там можно было бы расположить рабочий кабинет. И этот вариант был не только дешевле, но и гораздо удобнее.

Она начала со второго шага — «построить помещение, из которого я могла бы вести дела» — и проигнорировала первый шаг — «нужно ли его строить, или оно уже существует?». Взглянуть на свое жилое пространство по-новому бывает непросто, но такие размышления способны избавить вас от лишнего стресса, волнений и расходов.

Всякий раз, когда приступаете к изменениям, которые грозят стрессом и тратами, подумайте, так ли они необходимы. Я не против перемен как таковых — они могут быть приятными, увлекательными и даже стать неплохой встряской. Но речь идет о тех решениях, которые продиктованы вашим недовольством текущим положением вещей или связаны с вынужденными преобразованиями (например, окончанием школы или сокращением на работе). Всем нам свойственно думать о более глобальных трансформациях, чем того требует ситуация. Никогда не исключайте бездействие (с некоторыми оговорками) из списка возможных вариантов.

Сначала распутайте узлы

Некоторые решения особенно сложно принимать, потому что они тесно связаны с другими. Вы не знаете, что делать с одним, пока не разобрались с другим, которое, в свою очередь, зависит от третьего. Порой все это переплетается настолько, что вы уже не понимаете, с чего начать, не говоря уже о принятии решений. У меня есть знакомая пара, пытавшаяся одновременно определить, стоит ли им переезжать в Лондон (240 км от их дома), в какую школу отправить ребенка и на кого переучиваться его маме. Дама подумывала сократить свое рабочее время, чтобы освободить время на учебу. Они не видели, как прийти хоть к какому-то из этих решений, не разобравшись сначала с остальными. Такие запутанные проблемы часто приводят к попыткам тянуть время и к прокрастинации, потому что чрезвычайно подавляют.

Однако если вы примените все свои навыки мышления, то сможете распутать и не такое. Поверьте. Прежде всего, посмотрите на составляющие проблемы как на цепочку событий. Вероятно, нет смысла думать о том, в какую школу пойдет ребенок, пока вы не определились, где будете жить. Если не переедете в Лондон, то варианты переквалификации будут ограничены тем, какие курсы доступны в вашей местности, поэтому опять же решение «Лондон или нет» должно быть принято в первую очередь.

Это не только поможет слегка прояснить ситуацию, но и покажет, как заново расставить приоритеты. Возможно, поразмыслив об этом, вы поймете, что выбор школы для вас действительно важен и вы не хотите, чтобы он зависел от того, где вы поселитесь. Напротив, вы бы предпочли отталкиваться от того, где находится школа.

Хорошо, стало легче, но есть еще несколько взаимосвязанных решений. Итак, следующий шаг — обдумать каждое из них по отдельности. Предположим, чисто гипотетически, что никаких дополнительных сложностей не существует. Вы живете в идеальном мире. Тогда на кого вы бы хотели переучиться? Гораздо проще обдумывать этот вопрос, если голова не забита прочими условиями. Возможно, вам не удастся реализовать свою мечту, но я хочу подчеркнуть, насколько важно представлять себе, каков он, ваш идеальный сценарий. Это поможет вам принимать осознанные решения, балансируя между тем, какие пре имущества они дают, и тем, чем вы готовы поступиться ради этих преимуществ.

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