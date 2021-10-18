Отходит от локдауна. Рынок аренды офисов в Екатеринбурге восстановился на 95%

Массовый перевод людей на «удаленку» из-за COVID в 2020 году «уронил» рынок коммерческой недвижимости. Однако сейчас спрос восстановился почти до прежнего уровня, а ставки даже слегка подросли.

В прошлом году арендаторы освободили около 30% офисных площадей, а в этом году заполняемость офисов вернулась к 95%, пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на участников рынка. Как сообщают аналитики «Авито-Недвижимость», в октябре спрос на аренду офисов в Екатеринбурге вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. И это не самый высокий показатель: в сентябре 2021-го он был выше на 6,5%.

За год предложение на рынке аренды офисных помещений в Екатеринбурге практически не изменилось, сократившись лишь на 0,6%. Но с сентября 2021 г. зафиксировано снижение количества объявлений о сдаче офисов на 1,1%, — отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

По его мнению, восстановление спроса на офисную недвижимость связано главным образом со стартом кампании по вакцинации. Хотя после появления информации о введении в регионе QR-кодов некоторые работодатели решили снова перевести сотрудников на удаленку, что негативно отразилось на динамике спроса.

При сохранении угрозы введения новых коронавирусных ограничений спрос на аренду офисов будет снижаться вместе с ценами, а количество предложений на рынке, наоборот, будет расти, — считает представитель «Авито Недвижимость».

В базе «Авито» на сегодня около 1 тыс. офисных помещений. Чуть меньше на ЦИАН и N1 — 673 и 645 соответственно. По данным «Авито Недвижимость», в текущем сентябре арендная ставка за 1 кв. м офисной недвижимости в столице Средего Урала составляла 600 руб. Это практически соответствует ценам прошлогоднего октября — тогда аренда 1 кв. м офиса стоила в среднем 607 руб.

Отметим, в конце прошлого года DK.RU проводил круглый стол с участием представителей рынка коммерческой недвижимости. Как рассказали эксперты, от пандемии наиболее пострадали офисы классов B и C. Качественные объекты практически полностью сохранили пул арендаторов.