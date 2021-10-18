Его стратегию называют устаревшей, но она работает. Акции каких компаний покупает Баффетт

С 2020 г. рынок акций серьезно изменился, стали иными и стратегии игры. Продажа Уорреном Баффеттом акций авиакомпаний за бесценок была осмеяна многими, но в итоге он все равно в заметном выигрыше.

Уоррен Баффетт — успешный инвестор, который выбирает долгосрочные стратегии. Его подход в последнее время называют устаревшим, а то, что весной 2020 г. миллиардер распродал акции авиакомпаний по минимальным ценам, только увеличило скепсис.

Но Баффетт — легендарный инвестор. Его компания Berkshire Hathaway с начала 2021 г. опережает индекс S&P 500, дав 17,7% полной доходности против 15,9% у бенчмарка, сообщает «Тинькофф Журнал».

Семь акций в портфеле Berkshire Hathaway, которые в этом году показали наибольший рост:

Wells Fargo

Представитель финансового сектора, который в последние годы чувствовал себя не очень: в 2018 г. ФРС ограничила рост компании, а в начале 2020 г. оштрафовала банк на $3 млрд за манипуляции с данными и фейковыми аккаунтами.

Но в 2021 г. банки на подъеме из-за восстановления экономики и ожидания роста ключевой ставки. У Berkshire Hathaway сейчас 675 тысяч акций банка на сумму 29,4 млн долларов



Капитализация: $193,2 млрд;

Коэффициент P / E: 13,7;

Рост с начала 2021 года: 55,24%.

RH

Производитель и поставщик мебели, декора, предметов роскоши для дома. Баффетт впервые купил акции этой компании в третьем квартале 2019 г., с тех пор они выросли на 474% с учетом реинвестирования дивидендов.

Berkshire владеет 1,75 млн акций RH на сумму около $1,24 млрд

Капитализация: $13,8 млрд;

Коэффициент P / E: 37;

Рост с начала 2021 года: 49,02%.

Bank of America

Банковский сектор интересовал Баффетта всегда. Сейчас Berkshire Hathaway владеет 1,03 млрд акций BAC на сумму $38,9 млрд. Это вторая по величине позиция в его портфеле после Apple.



Капитализация: $366,6 млрд;

Коэффициент P / E: 14,7;

Рост с начала 2021 года: 42,05%.

American Express

Еще в августе 1991 года Berkshire Hathaway приобрела акции этой компании на $300 млн. За прошедшие 30 лет полная доходность акций составила более 4281%.

Сейчас Berkshire Hathaway владеет 151,6 млн акций компании на сумму $26,3 млрд.



Капитализация: $137,1 млрд;

Коэффициент P / E: 20,2;

Рост с начала 2021 года: 39,83%.

Aon

Британская компания, которая работает в сфере финансовых услуг: риск-менеджмента, страхования и пенсионного управления. Berkshire Hathaway владеет 4,4 млн акций Aon на сумму $1,05 млрд.



Капитализация: $66,4 млрд;

Коэффициент P / E: 32,4;

Рост с начала 2021 года: 36,11%.

Marsh & McLennan

Международная компания, которая занимается инвестиционным консалтингом и профессиональным управлением рисками. Berkshire Hathaway владеет 4,2 млн акций MMC на сумму $590,4 млн



Капитализация: $79,4 млрд;

Коэффициент P / E: 32,3;

Рост с начала 2021 года: 30,94%.

Kroger

Сеть американских супермаркетов — второй по величине розничный продавец в США после Walmart. Berkshire Hathaway владеет 61,79 млн акций KR на сумму $2,37 млрд



Капитализация: $29,5 млрд;

Коэффициент P / E: 26,4;

Рост с начала 2021 года: 29,24%.

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