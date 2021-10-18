«Ситуация останется сложной». Синоптики рассказали, когда ждать окончания смога
По предварительным прогнозам синоптиков, смог над Екатеринбургом провисит до конца октября. Многое будет зависеть от того, когда удастся потушить возгорания.
Если тление торфяников на юге города не удастся полностью потушить в ближайшие дни, дым продолжит распространяться по всему Екатеринбургу еще пару недель — пока не придут сильные осадки. С таким прогнозом выступила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
Ситуация останется сложной. В ближайшее время прогноз обещает дожди и мокрый снег, но не в том количестве, которое сможет помочь пожарным. Чтобы загасить тление, нужны сильные ливни или хороший снежный покров, а их мы пока не ожидаем, — уточнила метеоролог.
Сложность с тушением пожаров возникает еще из-за расположения очага возгорания. Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков, основное тление находится в том месте, где в советские времена было болото.
Огонь передвигается по горизонтали и в глубину. Пока нижний уровень воды мы не поднимем, ситуация не изменится. Это длительный процесс, поэтому особой динамики не видно. Сейчас для тушения предприняты все меры, но начали работы мы достаточно поздно. Это также связано с особенностями торфяных пожаров: их практически невозможно обнаружить с высоты, явного нагрева земли тоже нет. Возгорание замечают, когда огонь из-под земли выходит наверх, начинает гореть сухая подстилка. Это то, что дает максимальное количество дыма, — пояснил замминистра.
На сегодня определены шесть основных очагов пожара, которые с помощью бульдозерной техники поделены на сектора. В результате образованы ландшафтные «чаши», которые заливаются водой до очагов тления.
На месте пожара начал свою работу комплекс «Шквал», который позволит значительно ускорить наполнение водой обводных каналов и тушение торфяного пожара. Также на место возгорания прибыл болотоход, он используется на открытых участках, там, где есть вероятность перехода активного горения на поля, — рассказали DK.RU в пресс-службе холдинга «Форум-групп» (застройщик микрорайона Солнечный, который оказался в зоне наибольшего задымления из-за близости с очагами пожаров).
Всего в тушении торфяника задействовано 256 человек личного состава и 59 единиц спецтехники.
Как сообщал DK.RU, торфяники на юге города тлеют уже неделю. На запах гари в соцсетях жаловались жители Широкой Речки, Сортировки, Химмаша, Вторчермета, Ботаники и даже центра города. Хуже всего ситуация в микрорайоне Солнечный — здесь даже пришлось ввести режим ЧС. Из-за ухудшения видимости пришлось ограничивать движение на трассах и переносить вылеты рейсов из аэропорта Кольцово. Кроме того, пожары привели к загрязнению воздуха:
В результате исследования проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, — сообщили в Роспотребнадзоре.