«Ситуация останется сложной». Синоптики рассказали, когда ждать окончания смога

По предварительным прогнозам синоптиков, смог над Екатеринбургом провисит до конца октября. Многое будет зависеть от того, когда удастся потушить возгорания.

Если тление торфяников на юге города не удастся полностью потушить в ближайшие дни, дым продолжит распространяться по всему Екатеринбургу еще пару недель — пока не придут сильные осадки. С таким прогнозом выступила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Ситуация останется сложной. В ближайшее время прогноз обещает дожди и мокрый снег, но не в том количестве, которое сможет помочь пожарным. Чтобы загасить тление, нужны сильные ливни или хороший снежный покров, а их мы пока не ожидаем, — уточнила метеоролог.

Сложность с тушением пожаров возникает еще из-за расположения очага возгорания. Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков, основное тление находится в том месте, где в советские времена было болото.

Огонь передвигается по горизонтали и в глубину. Пока нижний уровень воды мы не поднимем, ситуация не изменится. Это длительный процесс, поэтому особой динамики не видно. Сейчас для тушения предприняты все меры, но начали работы мы достаточно поздно. Это также связано с особенностями торфяных пожаров: их практически невозможно обнаружить с высоты, явного нагрева земли тоже нет. Возгорание замечают, когда огонь из-под земли выходит наверх, начинает гореть сухая подстилка. Это то, что дает максимальное количество дыма, — пояснил замминистра.