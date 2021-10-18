В Екатеринбурге появилась «космическая» операционная

В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» открылся третий операционный блок. Чтобы создать его, пришлось частично перестроить здание клиники на Бардина, 4а и инвестировать 300 млн руб.

14 октября в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» состоялось торжественное открытие операционного блока хирургии патологии слезных путей и окулопластики. Чтобы «перерезать красную ленточку», на Бардина 4а приехали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских рассказал, что новый оперблок предназначен для устранения врожденных и приобретенных патологий слезных путей, которые могут привести к слепоте, а также для реконструкций лицевого скелета.

Ежегодно врачи Центра выполняют ок. 2 550 таких операций взрослым и детям. Причем, 80% из них — в рамках программы госгарантий, по ОМС. Благодаря новой операционной помощь пациентам станет доступнее, а лист ожидания сократится.

Проект был реализован в формате государственно-частного партнерства, в рамках концессионного соглашения между Министерством здравоохранения РФ и Екатеринбургским центром МНТК «Микрохирургия глаза», заключенным в 2017 г. Центр инвестировал в создание нового оперблока более 300 млн руб. Он был построен на месте внутрибольничной аптеки, перенесенной в реконструированные подвальные помещения клиники, и занял площадь в 300 кв. м. Реализация проекта заняла три года.

Это очень хороший пример государственно-частного партнерства. Инвестор вкладывается, серьезно развивает какое-то направление, а государство берет на себя обязательства и включает его в систему обязательного медицинского страхования, — сказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Он добавил, что благодаря Екатеринбургскому центру МНТК «Микрохирургия глаза» свердловские пациенты получают доступ к лучшим, «космическим» технологиям. Новая операционная — наглядный тому пример.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что врачи Центра являются новаторами в области применения современных технологий, а клиника выступает драйвером развития всей медицины региона.

Напомним, что в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» ежегодно проводится 52 тыс. операций, из них 25 тыс. — по программе госгарантий, бесплатно для пациентов. Врачи Центра имеют 185 патентов на изобретения, многочисленные авторские свидетельства и международные награды за собственные разработки.

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