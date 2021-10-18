«Глубинная проблема — бедность». На Урале от «паленки» скончались 18 человек

Алкоголем с примесью метилового спирта незаконно торговали на рынке в Чкаловском районе. Смертельный напиток разливали в принесенную тару. Сейчас полиция проводит проверки на всех рынках города.

За несколько дней от отравления паленым алкоголем на Урале скончались 18 человек.

Специалисты бюро судебно–медицинской экспертизы рассказали, что при вскрытии скоропостижно скончавшихся граждан в крови было обнаружено опасное вещество под названием метанол. Из 18-ти человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному в Нижнем Тагиле и в Ревде, — говорится в официальном заявлении ГУ МВД по Свердловской области.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Свердловской области, полицейские уже задержали двоих предпринимателей — 54 и 43 лет. Если вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «паленки», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как отметили в пресс-службе СК по Свердловской области, специалисты уже осмотрели места происшествия и провели обыски. Идет допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы. После ЧП прокуратура направила в полицию требование проверить все городские рынки на предмет реализации контрафактного алкоголя.

В соцсетях также активно обсуждается ЧП. Свое мнение о проблеме высказал, к примеру, Алексей Свалов, глава пресс-службы УГМК.

Сколько еще нужно трагедий, чтобы дошло: люди пили и будут пить. Можно сделать 0,5 и по 1000 рублей за бутылку, но это лишь увеличит число трагедий и наживу торговцев сивухой. Хотите снизить уровень потребления алкоголя на человека в год, создайте нормальные условия для жизни. Большая часть людей пьёт из-за непроходящего стресса и безысходности,— написал Свалов в своем аккаунте в Facebook.

Пост прокомментировали несколько человек. В частности, пользователь Полина Румянцева ответила:

Это, конечно, ужасно, но надо социальную стоимость водки установить. Чтоб хотя бы ее пили, а не то, чем травятся.

Высказался о проблеме и глава радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.

Читаю новости про массовое отравление левым алкоголем в Екатеринбурге. Для меня открытие, что на рынках торгуют спиртным. Был уверен, что наши доблестные силовики это давно побороли и суррогаты ушли в даркнет или еще куда подальше, — написал он и добавил: — Глубинная проблема — бедность. «Гадость пьют из экономии», — еще Высоцкий пел. Но тогда, в пересчете на среднюю советскую зарплату, водка была заметно дороже, чем сейчас — на среднюю российскую. И все равно покупают дрянь — потому что на другое денег нет.

В свою очередь бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о «странности ЧП».

Вообще у меня понимания нету. О 18 трупах в Екатеринбурге [начали писать сразу все СМИ], но невозможно, чтобы это произошло в течение нескольких дней, и никто об этом не знал: ни Минздрав, ни ГУ МВД, ни прокуратура. И тут выходит Следственный комитет, который уже дело уголовное возбудил, — приводит слова Ройзмана издание It's My City.

Отметим, информация об отравлениях появилась в аккаунте одного из общественников города 16 октября. Дмитрий Чукреев, координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области, опубликовал на своей странице в Facebook пост о погибших.