Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.10
71,23
82,72
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Глубинная проблема — бедность». На Урале от «паленки» скончались 18 человек

«Глубинная проблема — бедность». На Урале от «паленки» скончались 18 человек
Иллюстрация: страница Дмитрия Чукреева в Facebook

Алкоголем с примесью метилового спирта незаконно торговали на рынке в Чкаловском районе. Смертельный напиток разливали в принесенную тару. Сейчас полиция проводит проверки на всех рынках города.

#КРИМИНАЛ#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

За несколько дней от отравления паленым алкоголем на Урале скончались 18 человек.

Специалисты бюро судебно–медицинской экспертизы рассказали, что при вскрытии скоропостижно скончавшихся граждан в крови было обнаружено опасное вещество под названием метанол. Из 18-ти человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному в Нижнем Тагиле и в Ревде, — говорится в официальном заявлении ГУ МВД по Свердловской области.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Свердловской области, полицейские уже задержали двоих предпринимателей — 54 и 43 лет. Если вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сейчас представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «паленки», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как отметили в пресс-службе СК по Свердловской области, специалисты уже осмотрели места происшествия и провели обыски. Идет допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы. После ЧП прокуратура направила в полицию требование проверить все городские рынки на предмет реализации контрафактного алкоголя.

В соцсетях также активно обсуждается ЧП. Свое мнение о проблеме высказал, к примеру, Алексей Свалов, глава пресс-службы УГМК.

Сколько еще нужно трагедий, чтобы дошло: люди пили и будут пить. Можно сделать 0,5 и по 1000 рублей за бутылку, но это лишь увеличит число трагедий и наживу торговцев сивухой. Хотите снизить уровень потребления алкоголя на человека в год, создайте нормальные условия для жизни. Большая часть людей пьёт из-за непроходящего стресса и безысходности,— написал Свалов в своем аккаунте в Facebook.

Пост прокомментировали несколько человек. В частности, пользователь Полина Румянцева ответила:

Это, конечно, ужасно, но надо социальную стоимость водки установить. Чтоб хотя бы ее пили, а не то, чем травятся.

Высказался о проблеме и глава радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.

Читаю новости про массовое отравление левым алкоголем в Екатеринбурге. Для меня открытие, что на рынках торгуют спиртным. Был уверен, что наши доблестные силовики это давно побороли и суррогаты ушли в даркнет или еще куда подальше, — написал он и добавил: — Глубинная проблема — бедность. «Гадость пьют из экономии», — еще Высоцкий пел. Но тогда, в пересчете на среднюю советскую зарплату, водка была заметно дороже, чем сейчас — на среднюю российскую. И все равно покупают дрянь — потому что на другое денег нет.

В свою очередь бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о «странности ЧП».

Вообще у меня понимания нету. О 18 трупах в Екатеринбурге [начали писать сразу все СМИ], но невозможно, чтобы это произошло в течение нескольких дней, и никто об этом не знал: ни  Минздрав, ни ГУ МВД, ни прокуратура. И тут выходит Следственный комитет, который уже дело уголовное возбудил, — приводит слова Ройзмана издание It's My City.

Отметим, информация об отравлениях появилась в аккаунте одного из общественников города 16 октября. Дмитрий Чукреев, координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области, опубликовал на своей странице в Facebook пост о погибших.

За последние дни, по предварительным данным, в Екатеринбурге умерло не менее 15 человек от метанола. Один из рассадников этой смертельной жидкости находился на Вторчермете (рыночный комплекс «Ботанический» по ул. Патриса Лумумбы, 4). Активисты проекта «Народный контроль» совместно с сотрудниками полиции не раз проверяли этот рынок, выявляли реализацию спирта и табака, привлекали к ответственности предпринимателей. Привлекали внимание общественности, делали сюжеты про нерадивых коммерсантов. Им было мало! Вот результат, — написал он на личной странице в Facebook.

Позднее он добавил, что один из задержанных был замечен в подделке алкоголя еще в 2019 г. Тогда все сводилось, по словам Чукреева, к изъятию товара и штрафам.

Отметим, случаи выявления нелегальных точек, где разливают алкоголь, в Екатеринбурге не редкость. Как писал DK.RU в апреле 2019-го сотрудники ФСБ изъяли более 4 тонн поддельного алкоголя, который разливали в 70 км от Екатеринбурга, в поселке Измоденово Белоярского района. В этом году на продаже контрафактного алкоголя поймали главу филиала «Росспиртпрома» — компании «Тюбук» — Дмитрия Тарасова. Он пытался продать шесть тысяч бутылок и две тысячелитровые канистры контрафактного алкоголя, хранившиеся на складе «Росспиртпрома», и выручить за это около полумиллиона рублей, сообщал DK.RU

 

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Нельзя политикам заниматься энергетикой» — Сергей Пикин, Фонд энергетического развития«Нельзя политикам заниматься энергетикой» — Сергей Пикин, Фонд энергетического развития
  • Наука легко решает практические задачи: исследования УрГЭУ для бизнеса и властиНаука легко решает практические задачи: исследования УрГЭУ для бизнеса и власти
  • Кадровый дефицит дошел до ритейла. Количество вакансий кассиров выросло на 196%Кадровый дефицит дошел до ритейла. Количество вакансий кассиров выросло на 196%
  • «Это не наши земли, но мы помогаем». Застройщик Солнечного — о ситуации с горящим торфом«Это не наши земли, но мы помогаем». Застройщик Солнечного — о ситуации с горящим торфом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.