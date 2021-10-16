«Это не наши земли, но мы помогаем». Застройщик Солнечного — о ситуации с горящим торфом

В Екатеринбурге введен режим ЧС в связи с торфяными пожарами. Ядовитый дым дошел уже до соседних регионов, к тушению накануне подключились специалисты Уральской авиабазы.

Администрация Екатеринбурга ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с тлением торфа в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен исполняющий обязанности главы администрации Чкаловского района, заместитель главы района Евгений Мухлынин.

Под его руководством, согласно постановлению администрации, будет определена зона ЧС и осуществлен план мероприятий по минимизации последствий природного пожара.

По данным пресс-службы МЧС России по Свердловской области, открытого огня и угрозы для построек сейчас нет. На месте работают сотрудники МЧС, накануне, 15 октября, к заливке торфяников подключились специалисты Уральской авиабазы.

Согласно выписке ЕГРН, правообладателем земельного участка в районе ЕКАД, на котором произошло возгорание торфяников, является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиции и управление». Участок передан в доверительное управление ООО УК «Аурум Инвестмент».

Горящие торфяники находятся не на территории жилого района Солнечный, но в силу направления ветра и перепада ночной и дневной температур именно этот район подвергся наиболее сильному задымлению. Застройщик района, компания «Форум-групп», подчеркивает:

Это не наши земли. Но для безопасности жителей района мы включились в ликвидацию природного пожара и принимаем собственные меры антипожарной безопасности.

Пресс-служба «Форум-групп» сообщает, что компания оказывает содействия МЧС в ликвидации природного пожара в районе ЕКАД. С 14 октября управляющая компания района обеспечивает заправку резервуаров пожарных машин из водопроводной сети. Группы оперативного реагирования управляющей компании регулярно проводят выезды для контроля окрестностей района и проводят мониторинг ситуации с помощью системы видеонаблюдения. Сотрудники «Форум-групп» вошли в оперштаб ликвидации ЧС.

В «Форум-групп» поддерживают решение администрации ввести режим ЧС и уверены, что это позволит привлечь дополнительную технику и ресурсы, силы и средства для ликвидации ландшафтного пожара и минимизации его негативного воздействия.

Ранее DK.RU сообщал, что ядовитый дым от екатеринбургских пожаров дошел уже до Тюмени. Торфяники на юге города тлеют пятый день, на запах гари в соцсетях жаловались жители Широкой Речки, Сортировки, Химмаша, Вторчермета, Ботаники и даже центра города. Хуже всего ситуация в микрорайоне Солнечный: накануне утром из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров, ограничивали въезд в микрорайон и выезд на ЕКАД.