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Кадровый дефицит дошел до ритейла. Количество вакансий кассиров выросло на 196%

Кадровый дефицит дошел до ритейла. Количество вакансий кассиров выросло на 196%
Иллюстрация: pixabay.com

В числе причин: демографический кризис 90-х, отток работников 60+ из-за пандемии, уход неквалифицированных кадров в интернет-торговлю, но главная — дефицит мигрантов. Кого не хватает торговым сетям?

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Российский ритейл столкнулись с острым дефицитом персонала. О нехватке в магазинах линейных кадров, включая администраторов, кассиров и мерчандайзеров, сообщает Коммерсант со ссылкой на представителей крупных сетей. Так, в «Ленте» отметили, что укомплектованность штата зависит от региона и составляет от 65% до 92%. В Decathlon заявили, что испытывают дефицит персонала в крупных городах. HR-директор Fix Price Антон Максименко, в свою очередь, сказал, что количество предложений со стороны соискателей заметно снижается.

Тенденция подтверждается и данными работных порталов. У SuperJob в октябре число вакансий кассира в FMCG-ритейле год к году выросло на 153%, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%. При этом число резюме по этим профессиям снизилось в целом на 12-17% за год. 

По сравнению с прошлым годом число желающих работать в рознице снизилось вдвое, — сообщили в «VK Работа».

По подсчетам HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров год к году выросло на 196%, до 32,9 тыс. Мерчандайзеров ищут на 160% больше, а администраторов магазинов — на 377%.

Антон Максименко объясняет нехватку персонала, в частности, дефицитом трудовых мигрантов и оттоком с рынка работников старшего возраста из-за опасений вокруг коронавируса.

Важным фактором, повлиявшим на дефицит кадров в отрасли, стал переток неквалифицированных кадров из розницы в онлайн-сегмент и курьерскую доставку. Из-за роста интернет-торговли компании, нуждающиеся в курьерах, привлекают их более высокими ставками оплаты. Но, как ни странно, и этого недостаточно, так как сейчас наблюдается дефицит доставщиков, — отметил Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитики».

Вице-президент Inventive Retail Group Ксения Васильева к этим причинам добавляет и демографический кризис 1990-х годов, в результате которого уменьшилось работоспособное население.

Для сохранения имеющегося персонала ритейлеры вынуждены повышать заработную плату линейного персонала, повышать гибкость графика и снижать штрафные санкции. Так, в «Ленте» пилотируют новые подходы по премированию сотрудников, говорит представитель компании. В Fix Price также пересматривают зарплаты персонала, но привлекать новые кадры ставками выше рынка не спешат, так как гонка зарплат только увеличит инфляцию и в конечном счете ударит по игрокам рынка, объясняет Антон Максименко.

Участники рынка не берутся прогнозировать, когда ситуация с кадрами наладится, ссылаясь на пандемию и нерешенный вопрос с трудовыми мигрантами.

Читайте на DK.RU: Дефицит кадров и снижение активности соискателей. Как искать персонал в новых условиях

Автор: Андрей Широков
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