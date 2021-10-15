Алена Владимирская: «Уже полтора года при адском графике я остаюсь счастливым человеком»

Известнейший HR-специалист России рассказала про десять шагов, которые помогают ей справляться с выгоранием и поддерживать эмоциональное состояние.

Алена Владимирская, один из известных HR-специалистов России, создатель «Антирабства», раскрыла секрет спасения от выгорания:

1. Личный ассистент. Вы даже не представляете, насколько это важно! Передаете кучу рутины — это раз. Но важнее второе: он «умный шлагбаум». Делегировав на ассистента кучу орг. задач (договориться о времени встречи, получить информацию, решить вопросы с логистикой поездок или звонков курьеров), вы критически уменьшаете уровень стресса — вас перестают постоянно дергать и отвлекать от важного.

2. Десять тысяч шагов по улице ( про улицу это важно!) ежедневно, вне зависимости от погоды. Очень снимает стресс, перегружает, дает возможность подумать о важном. Почему мне важно ходить именно на улице? Да потому что в зале та же ярмарка тщеславия — все друг на друга смотрят, и ты отвлекаешься, смотря и сравнивая себя с другими. А на улице ты один. Ну и цвет лица от этого улучшается.

3. Час тишины и одиночества (я его совмещаю с 10 000 ежедневных шагов). Позволяет успокоиться, сосредоточиться, подумать о важном.

4. Сон. Что бы ни было, 8 часов ежедневно. Да, жертвовать другим, но спать.

5. Одно из самых важных. Чтобы не захватили рутина и тоска, утром первая мысль: а что крутого в моей жизни будет сегодня? Чтоб мозг не жевал ежедневное (а мне это свойственно): «Опять то же самое, каждый день», первый вопрос, открыв глаза — а что крутого будет сегодня? Встреча, книга, контракт, разговор, покупка. Все что угодно, но обязательно надо найти маленькую радость наступающего дня, которая позволит встать с улыбкой . День сложится лучше — проверено.

6. Котик. Каждый день 20 минут бесконечной любви вашего котика под его мурмурмур. И ваши почесушки его — тактильно очень успокаивает.

7. Честность к себе. Без поблажек, но и без самоедства. «Вот тут я налажала, но я это исправлю — я знаю как. А вот тут я молодец».

8. Медитация. У меня не постоянно, а если чувствую, что стресс зашкаливает и не могу с ним совладать — начинаю два раза в день циклы медитаций (просто приложение бесплатное): одну на дыхание и расслабление, вторую перед сном.

9. Чтение. Сейчас читаю в режиме одна книга в две недели. Позволяет подняться над операционкой и посмотреть на бизнес и всю жизнь под другим углом.

10. Комплекс витаминов и таблеточек, найденный не самостийно, а выписанный эндокринологом.

Все это позволяет мне уже полтора года при моем адском графике (14- часовой рабочий день 6 дней в неделю (да, у меня один выходной — воскресенье) жить довольно счастливым человеком.

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