Евгений Куйвашев объяснил, как будет работать его «коронавирусный» указ

Кто будет проверять QR-коды? Почему тест на антитела не имеет силы? Что делать людям с медотводами? — ответы на эти и другие вопросы губернатор Свердловской опубликовал в своем Instagram.

У свердловчан уже накопилась масса вопросов по поводу введения в QR-кодов COVID-free зон. Сегодня Евгений Куйвашев выложил пост с разъяснениями.

Кто будет проверять QR-коды?

— Собственники и администрации всех объектов, зданий и сооружений должны обеспечить контроль на входе. Это может быть установка специальных считывателей. Или использование обычного смартфона — все они распознают QR-коды. За соблюдением этих правил будут следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы, те же, что следят за масочным режимом. В противном случае — штраф.

А детям вход в музеи, театры, кино будет закрыт?

— Нет. Указ распространяется на людей старше 18 лет, потому что пока в России прививки делают только с этого возраста. Как только производители и эксперты получат исчерпывающие данные о полной безопасности препаратов для детей, начнется и их вакцинация. Но пока дети ходят у нас везде — в масках, с антисептиками, с дистанцией и в сопровождении привитых взрослых.

Почему не имеет силы тест на антитела?

— Дело в том, что, по мнению специалистов, маркера, который бы четко говорил о достаточном уровне антител, сегодня просто не существует. Исследования ведутся, но пока однозначных выводов эпидемиологи еще не сделали. Существующие тест-системы не дают ответов на ряд вопросов: о длительности защиты, степени устойчивости иммунной системы человека к вирусу и так далее. Поэтому справка о наличии антител не включена в перечень документов, свидетельствующих о защите, в частности, во временные методические рекомендации Минздрава РФ, на которые во многом ориентируемся, принимая те или иные решения.

У меня есть медотвод от прививки. Я смогу зайти в зону, свободную от коронавируса?

— На площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами — после прививки или после болезни. Если у вас медотвод, поберегите себя, побудьте по возможности в самоизоляции. Если COVID-free зона — это ваша работа, то работодателю нужно отправить вас временно на дистант. Я уже писал раньше: такое решение направлено в первую очередь на то, чтобы защитить тех, у кого нет иммунитета. Вирус может пробраться и в зону без COVID-19, но встретят его там привитые люди, они или не заболеют, или перенесут болезнь легко. А человек без антител серьезно рискует.

Не могу разобраться, какой срок действия у QR-кода, а какой — у справки?

— «Госуслуги» настроены таким образом, что у QR-кода срок действия сейчас — один год. Но в последних методических рекомендациях Минздрава России установлено, что устойчивый иммунитет держится у людей в среднем шесть месяцев. Это и отражено в указе: если вы приходите с QR-кодом, срок действия для него в документе не обозначен и по умолчанию составляет год, как позволяет система на сегодняшний день. Если же со справкой из больницы, то полгода. Кстати, на областных чиновников правило QR не распространяется — для них мы вводим обязательный полугодовой срок со дня вакцинации. Будем смотреть по спискам, кто когда привился.

У меня есть прививка, но нет доступа к «Госуслугам» или нет смартфона, отражающего QR-код. Меня не пустят в COVID-free зону?

— Если у вас есть QR-код о прививке (или о перенесенной болезни), вы можете показать его на экране электронного устройства (смартфона, планшета и т. д.) или в распечатанном виде. Если QR-код получить по какой-то причине невозможно, то его заменит справка от врача с печатью лечебного учреждения о прививке или о том, что вы переболели, но не дольше, чем полгода назад. При этом с собой также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что ранее губернатор подписал указ о введении в регионе QR-кодов. С 25 октября сотрудники резиденции и правительства должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. С этого же дня ограничения начнут действовать в музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). А с 8 ноября — в театрах и в филармонии, на концертных площадках, в кинотеатрах, а также в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

14 октября к перечню профессий, подлежащих обязательной вакцинации, добавили работников сферы здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, сотрудников МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), музеев, выставочных залов и библиотек.