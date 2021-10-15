Мэрия Екатеринбурга собирается отсудить у области знаменитый дом в центре города

Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга уже направил в Арбитражный суд Свердловской области соответствующий иск к Министерству культуры региона.

Предмет разбирательства — здание на Карла Либкнехта, 36, в котором с 1998 г. располагается фотографический музей «Дом Метенкова». В настоящий момент на него зарегистрировано право собственности муниципального образования «город Екатеринбург» и право собственности Свердловской области.

Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга хочет устранить противоречие, добившись через суд признания права собственности Свердловской области отсутствующим. Главный аргумент — дом находится во владении муниципалитета.

Городские власти уже включили «Дом Метенкова» в список объектов, которые будут отреставрированы в течение пяти лет. На проведение этих работ из городского бюджета выделят более 500 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что гостиницу «Мадрид» заберут из федеральной собственности в региональную и займутся реставрацией. Это решение предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обхода Орджоникидзевского района. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПиК) его поддержало.

Напомним, что Валерий Малышев, девелопер и основатель сети медцентров «Здоровье 365», сейчас восстанавливает объект культурного наследия на ул. Бажова, 137. В здании откроется самое крупное отделение клиники. Он купил его вместе с землей за 35 млн руб. и инвестировал в объект с 600 млн руб.