ACCA — международный взгляд на финансы

Что может выделить кандидата, помимо диплома и рекомендаций работодателей, от чего зависит профессиональный успех, какие компетенции необходимо освоить и почему стоит это сделать как можно раньше?

Ответы на эти вопросы DK.RU дал Антон Златковский, финансовый бизнес-партнер макрорегионального филиала «Урал» ПАО Ростелеком.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) — глобальная ассоциация, объединяющая финансистов по всему миру. Престижное членство в этой крупнейшей ассоциации достигается путем сдачи подтверждающих профессиональную квалификацию экзаменов. Еще несколько лет назад получение квалификации АССА было привилегией избранных профессионалов со знанием английского языка. Сегодня АССА стала доступна для широкого круга специалистов, в том числе для русскоязычных, а также в регионах и в онлайн-формате.

Справка Программа «Финансы и управление бизнесом» на русском языке открыта уже студентам вузов, а для поступления на нее не требуется опыт работы. Международные сертификаты на родном языке можно получить по девяти популярным направлениям. При этом после получения диплома на русском желающие смогут продолжить сдавать экзамены на полную английскую версию. Чтобы начать двигаться в направлении успешной карьеры, стоит сделать первый шаг. Например, подробнее узнать о программе на онлайн-митапе АССА, который состоится уже 28 октября. Зарегистрироваться можно здесь .

Антон Златковский уверен, что кандидаты с квалификацией ACCA имеют преимущество на рынке труда, так как наличие многих знаний и навыков уже подтверждено.

Антон, почему решили получить квалификацию ACCA?

— После окончания Уральского федерального университета я начал начал работать стажером в аудиторской компании в Екатеринбурге. Чтобы развиваться дальше, важно было повышать квалификацию. Так начался мой путь с ACCA. Постепенно начал переходить на более высокие позиции, в том числе благодаря учебе в ACCA.

Сколько времени у вас заняло обучение?

— Я учился долго, потому что совмещал учебу с интенсивной работой. Мой путь к квалификации был традиционным — экзамены, успешные сдачи, иногда пересдачи. Сам процесс обучения занимает в среднем 3-4 года. АССА позволяет сдавать экзамены бесконечное количество раз. Помню, как недобрал буквально пару баллов. Понял, что, помимо качественной подготовки, важна техника написания экзамена. Я стал уделять внимание четкости и структурированности подачи информации в ответах. И последний экзамен сдал, работая уже в Ростелекоме.

В чем ценность квалификации АССА?

— Международная квалификация — это более комплексный подход к обучению, где отражены все современные методы, используемые в реальном секторе экономики. Более того, ACCA — это международный взгляд на финансы, что очень важно. Есть мнение, что эта квалификация больше подходит для бухгалтеров и аудиторов. Но она значительно шире, и большая часть знаний относится к финансам и стратегическому менеджменту. Это дает работодателю уверенность в квалификации сотрудника.

Как достичь профессионального успеха?

— Начинать инвестиции в образование как можно раньше и продолжать постоянно повышать свои навыки, как hard skill, так и soft skills. На старте важно научиться первым — работать с информацией, выполнять технические операции, делать сложные таблицы. Крупные компании сегодня отдают рутинные бизнес-процессы внешним провайдерам. Поэтому финансы идут в сторону бизнес-партнерства, и по мере профессионального роста все более важную роль начинают играть soft skills — навыки коммуникаций, умение отстоять позицию. Мне сертификация ACCA дала те самые hard skills. Однако обучение финансам не только для тех, кто на старте выбрал финансовый профиль в плане высшего образования. Есть так называемый гигиенический минимум: каждый должен разбираться в финансах, так как сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни.

***

АССА работает в России уже более 20 лет, ее студентами и членами стали более 10 тыс. человек. Теперь присоединиться к Ассоциации гораздо легче: экзамены по новой программе «Финансы и управление бизнесом» можно сдать на русском языке. Регистрируйтесь на бесплатную онлайн-презентацию диплома «Финансы и управление бизнесом» АССА по ссылке.