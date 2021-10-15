Крупный федеральный девелопер хочет создать на ВИЗе «город в городе»

Компания застроит жильем локацию, где свердловские власти планировали провести всемирную выставку «Экспо». В течение нескольких лет по соседству с акваторией появится девять домов от 16 до 25 этажей.

«Группа ЛСР» приступила к освоению новой площадки в районе ВИЗ-Правобережный. Она намерена построить на территории в 14 га 200 тыс. кв. м жилья. Кроме того, там будут три школы и три детских сада.

Это перспективный район, и наша компания одной из первых начала его освоение. В планах построить здесь современный «город в городе» по соседству с акваторией Верх-Исетского пруда, — говорит генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий.

Девелопер уже занимается устройством свайного поля для первого дома.

В будущем по ул. Татищева (ее продлят до Срединного кольца) пройдут трамвайный и автобусный маршруты. По Крауля до Срединного кольца пустят троллейбус, сообщает JustMedia.

Ранее DK.RU опубликовал мнения экспертов о перспективах рынка жилья в Екатеринбурге, в частности, о том, стоит ли покупателям рассчитывать на снижение стоимости квадратных метров.

Так, Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала, генеральный директор компании «Астон.Екатеринбург», считает, что предпосылок к этому нет.

Наш рынок может стагнировать несколько месяцев или недель, но притормозить маховик, который разогнался, будет чрезвычайно сложно. Если не появится трагичный и большой «черный лебедь», — подчеркивает он.

Напомним, что девелоперы форсируют строительство жилья в столице Урала. Сейчас они возводят почти 3 млн кв. м, во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 2,5 млн кв. м. При этом число нереализованных новостроек на рынке остается рекордно высоким.

Свердловские новостройки входят в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.