«Оркестр. Куда движемся…». Как в Екатеринбурге прошел Симфонический форум

«Екатеринбург — место встречи российских оркестров. Нужны ли всем облцентрам собственные симфонические оркестры и как к этому прийти? Каково место оркестров на рынке музыкально-цифровых индустрий?»

С 30 сентября по 8 октября в Свердловской филармонии состоялся VI Симфонический форум России. Это крупное мероприятие федерального уровня филармония проводит с 2010 года при участии Союза концертных организаций России и при поддержке Министерства культуры России и губернатора Свердловской области. Форум стремится представить оркестры из разных регионов России, а сами коллективы считают для себя престижной возможность выступить в рамках этого оркестрового «собрания».

В этом году публика смогла услышать выступления восьми оркестров из Москвы, Ульяновска, Якутска, Красноярска, Томска, Уфы и Екатеринбурга. Двенадцать концертов (три из них прошли в залах Каменска-Уральского, Асбеста и Ирбита) собрали более 700 оркестрантов, более 5000 слушателей в зале и более 400 тысяч слушателей онлайн. В офф-программу вошли лекции музыковедов и обширная выставочная программа – в фойе филармонии, на станции метро «Площадь 1905 года» и у Екатеринбургского почтамта.

1 и 2 октября в рамках Форума состоялась деловая программа «Оркестр. Куда движемся…», на которую съехались свыше 60 участников из 22 регионов страны – руководящий состав филармоний, специалисты в области оркестрового дела, экономики культуры, концертного менеджмента, музыкального образования, звукозаписи и пиара. Все дискуссии и доклады были сгруппированы в несколько блоков: первый был связан с экономикой и управлением концертной деятельностью в России, а последующие посвящены взаимосвязи оркестровой отрасли с состоянием профессионального музыкального образования, цифровизацией в работе учреждений культуры, освоением филармониями интернет-среды и соцсетей.

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский выразил уверенность в сплоченности филармонического сообщества перед вызовами времени и представил специально подготовленный к Форуму «Мониторинг деятельности симфонических оркестров в 2019 году», произведенный по развернутому спектру параметров и позволяющий отнести тот или иной оркестр к определенной категории.

В начальном тематическом блоке основными стали выступления доктора экономических наук Валентины Музычук и генерального директора Московской филармонии Алексея Шалашова. Музычук представила результаты анализа экономической составляющей концертной жизни, с учетом влияния пандемийного года, а также исходя из динамики за 1990–2019 годы. Приведенные ею цифры наглядно продемонстрировали сокращение числа филармонических концертов, спад посещаемости концертных залов, разительный контраст с европейскими странами в финансировании культуры в расчете на душу населения, сокращение занятости в сфере культуры и факт невысокой оплаты труда.

По словам эксперта, «страны, которые понимают важность креативной экономики, вкладываются и в культуру». Шалашов поддержал мысль о том, что к сфере культуры категорически не должен применяться бизнес-подход, основанный на количественных и экономических показателях. По его убеждению, «единственная возможность противостоять маховику оптимизации – это разными путями апеллировать к обществу и к власти результатами своей деятельности, огромным воздействием на сердца и умы публики… Искусство доказывает себя только в наивысших творческих достижениях».

По мнению собравшихся, вызывают опасение такие тенденции, как дефицит руководителей симфонических коллективов – как дирижеров, как и профессиональных менеджеров, а также наличие целого ряда областных центров, не имеющих собственных симфонических оркестров (их порой заменяют камерные). Так, самое большое количество оркестров сосредоточено в Центральном федеральном округе – 30 коллективов, самое маленькое – в Дальневосточном (три) и Северо-Кавказском (четыре) округах.

Для обсуждения проблем в образовательном блоке были приглашены директор Уральской специальной музыкальной школы Эльвира Архангельская, проректор Уральской консерватории Елена Панкина, представители других учебных заведений. Из представленного опроса 15-ти известных российских дирижеров выяснилась насущная проблема: инструменталисты выходят из стен консерваторий без должных навыков работы в оркестре и ансамбле, воспитанные в учебном классе как будущие солисты. Поэтому необходима корректировка образовательных стандартов и инициатива самих вузов на местах.

Определенным ответом на эту проблему можно считать создание молодежных и юношеских оркестров. Подобное начинание позволяет не только решать вопросы кадрового обеспечения «взрослых» оркестров, но и, как выяснилось, поднимает уровень музыкального образования в регионе. Алексей Шалашов рассказал об опыте работы Российского национального молодежного симфонического оркестра, совмещающего концертные и образовательные функции: о том, что за три года проект охватил ребят из многих регионов России, о привлечении опытнейших наставников и дирижеров... Затем были презентованы еще четыре коллектива, «покрывающие» эту сферу: Уральский молодежный симфонический оркестр (существует с 2007), Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Ю. Башмета (с 2012), Уральский (с 2019) и Сибирский (с 2021) юношеские симфонические оркестры.

В дискуссиях, посвященных цифровизации, витала в воздухе мысль: освоение IT-отрасли – огромный вызов для учреждений культуры, но в то же время обязательное условие для выхода на новый уровень развития, поэтому необходимо активизировать присутствие оркестра в соцсетях и на цифровых платформах. Модераторами дискуссии по вопросам цифрового контента стали директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный и заместитель директора Свердловской филармонии Дмитрий Кокорин. Ставились вопросы: «Каково наше место на рынке музыкально-цифровых индустрий? Насколько симфоническая музыка может быть там востребована? Каким образом выйти на этот рынок и зарегистрировать свои права? Насколько важно качество того контента, что мы выкладываем в интернет?»

Всерьез взбудоражил присутствующих доклад Владимира Определёнова об опыте цифровизации Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, успешно осваивающего технологии мирового уровня. Петербуржцы Эдуард Карякин и Анна Виленская представили свой взгляд на проблему «Цифровое поколение – новый зритель. Как общаться о музыке». В завершение деловой программы состоялся разговор о качестве звукозаписи, которое соответствовало бы самым высоким современным стандартам. Антон Яковлев рассказал об основах работы молодого российского рекорд-лейбла ReachSound.Art, познакомив участников с уникальными технологиями работы с живым звуком и аудиоформатами нового поколения, которые способны передать акустику лучших концертных залов мира.

Многие обсуждавшиеся в рамках Форума вопросы должны тезисно войти в документы, адресованные чиновникам от культуры – кстати, некоторые из региональных управленцев присутствовали на деловой программе. Свердловской филармонии, пусть с большим или меньшим успехом, удается идти в ногу со временем. Как отметил Александр Колотурский, мы должны сегодня «активно двигаться в общество», так что намеченные в дискуссиях вопросы и их решение – это наш приоритет на ближайшее будущее. Следующий Симфонический форум России состоится в Екатеринбурге осенью 2023 года.

Автор: Елена Кривоногова